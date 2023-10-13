وجدت دراسة جديدة أن إطلاق الصخور لثاني أكسيد الكربون لا يقل أهمية عن البراكين

اكتشفت دراسة جديدة أن الصخور تطلق ثاني أكسيد الكربون (CO2) في الغلاف الجوي بكميات كبيرة مثل ثاني أكسيد الكربون المنبعث من البراكين. في حين أنه من المعروف أن الصخور تمتص ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية التجوية الكيميائية، إلا أن هذه العملية الجديدة لإطلاق ثاني أكسيد الكربون من الصخور لم يتم تضمينها في معظم نماذج دورة الكربون الطبيعية.

وتحدث هذه العملية عندما يتم دفع الصخور التي تكونت في قيعان البحار القديمة إلى السطح، كما هو الحال أثناء تكوين الجبال. وهذا يعرض الكربون العضوي الموجود في الصخور للأكسجين الموجود في الهواء والماء، مما يؤدي إلى تفاعل يطلق ثاني أكسيد الكربون. في السابق، كان من المفترض أن الصخور المتعرضة للتجوية تعمل كمخزن لثاني أكسيد الكربون، وليس كمصدر.

لقد كان قياس إطلاق ثاني أكسيد الكربون من الكربون العضوي الموجود في الصخور أمرًا صعبًا. ومع ذلك، استخدم الباحثون في هذه الدراسة الرينيوم كعنصر تتبع، حيث يتم إطلاقه في الماء عندما يتفاعل الكربون العضوي الصخري مع الأكسجين. وقد سمح لهم ذلك بقياس إطلاق ثاني أكسيد الكربون عن طريق أخذ عينات من مياه النهر.

ومن خلال الجمع بين بيانات مياه النهر والخرائط العالمية للكربون العضوي في الصخور القريبة من السطح، تمكن الباحثون من تقدير إجمالي ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الصخور التي تعرضت للتجوية. ووجدوا أن النقاط الساخنة لثاني أكسيد الكربون تتركز في سلاسل الجبال ذات معدلات الارتفاع العالية، مثل جبال الهيمالايا الشرقية، وجبال روكي، وجبال الأنديز.

في حين أن انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن التجوية الكربونية العضوية الصخرية أقل بحوالي 2 مرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية الحالية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، فإنه يشبه ثاني أكسيد الكربون الصادر عن البراكين. وهذا يجعلها لاعباً رئيسياً في دورة الكربون الطبيعية للأرض.

ويحقق الباحثون الآن في كيفية تأثير التغيرات في التآكل بسبب الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية البشرية على تسرب الكربون الطبيعي. ومن غير المعروف ما إذا كان إطلاق ثاني أكسيد الكربون الطبيعي سيزداد في المستقبل، لكن الأبحاث الجارية تهدف إلى توفير فهم أفضل لهذه العملية.

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- المقال الأصلي: [المصدر]

– تعريف دورة الكربون: [المصدر]

– تعريف التجوية الكيميائية: [المصدر]