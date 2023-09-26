يعد استرداد عينة الصخور والغبار الخاصة بالكويكب بينو إنجازًا كبيرًا في العلوم

وصفت جاكلين ماكليري، أستاذة الفيزياء وعالمة الكون في جامعة نورث إيسترن، عملية الاسترداد الأخيرة لـ 8.8 أونصة من الصخور والغبار من الكويكب بينو بأنها غيرت قواعد اللعبة العلمية. توفر هذه العينة للباحثين أدلة مباشرة على تكوين النظام الشمسي، مما يوفر فرصًا جديدة للدراسة.

ويسلط ماكليري الضوء على أهمية قدرة العلماء على لمس المادة جسديا، حيث تعتمد الطريقة المعتادة لدراسة الظواهر الفلكية على صور من التلسكوبات القوية. ويمثل انتشال العينة من بينو المرة الأولى التي تأخذ فيها وكالة ناسا عينة من كويكب، مما يجعلها علامة فارقة تاريخية لوكالة الفضاء.

إن تركيبة بينو فريدة من نوعها، مما يجعل جمع العينة مهمة صعبة. تم وصف الكويكب بأنه "كومة من الأنقاض بالكاد تنجذب ذاتيًا" وتحتوي على نسبة عالية من الماء، وقد تطلبت الطبيعة المسامية للكويكب من المركبة الفضائية OSIRIS-REx نشر محركات دفع قوية لتجنب ابتلاعها. تم الترحيب بالهبوط الناجح لكبسولة العينة في صحراء يوتا باعتباره "مهمة مثالية للصور" من قبل مدير ناسا بيل نيلسون.

ما يجعل الصخور والغبار المستعاد مميزًا للغاية هو أن الكويكبات تعتبر من الآثار الأصلية للنظام الشمسي المبكر. على الأرض، تعرضت المواد الصخرية للتآكل والتجوية على نطاق واسع، مما يجعل من الصعب التمييز بين المواد الأقدم وتلك التي تأثرت بالعمليات اللاحقة. ومن خلال دراسة عينة بينو، يمكن للعلماء الحصول على رؤى قيمة حول تكوين النظام الشمسي المبكر.

إن عملية تطهير النيتروجين التي أجراها علماء ناسا على حاوية العينة تضمن عدم التلوث من المواد الأرضية. ومن المقرر أن يتم نقل العينات إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن لمعالجتها، حيث يمكن تحليلها باستخدام أدوات أكثر حساسية بكثير من تلك الموجودة على متن المركبة الفضائية.

وبصرف النظر عن تسليط الضوء على تكوين الكوكب وأصل المواد العضوية والمياه التي ساهمت في الحياة على الأرض، فإن دراسة عينات بينو قد توفر أيضًا معلومات قيمة حول الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة. إن مدار بينو العابر للأرض يعني أن لديه القدرة على الاصطدام بكوكبنا في المستقبل. إن فهم تكوين مثل هذه الكويكبات أمر بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات الدفاع الكوكبي.

يعد استرداد عينة بينو إنجازًا هائلاً، ويتوقع المجتمع العلمي عقودًا من البحث والتحليل لاستخلاص المزيد من الأفكار من هذه المادة الثمينة.

مصادر:

- جامعة نورث إيسترن

– موقع الفضاء.كوم