إحياء الشعاب المرجانية بمساعدة الروبوتات

ويشكل تغير المناخ تهديدا كبيرا للشعاب المرجانية على مستوى العالم، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والتحمض إلى ابيضاض المرجان وموته. اعتمدت الجهود التقليدية لترميم المرجان على أساليب بطيئة ومكلفة، مثل زرع شظايا المرجان على الشعاب المرجانية المتضررة. ومع ذلك، فإن عالم الأحياء البحرية تارين فوستر من جزر أبرولهوس في غرب أستراليا يختبر نهجًا جديدًا لتسريع عملية إحياء الشعاب المرجانية.

قامت السيدة فوستر بتطوير نظام يتضمن تطعيم شظايا المرجان في سدادات صغيرة ووضعها على قاعدة مقولبة مصنوعة من الخرسانة من الحجر الجيري. تتجاوز هذه الطريقة سنوات من نمو التكلس وتسمح للشعاب المرجانية بالنمو بسرعة. وحتى الآن، كانت النتائج واعدة، حيث تزدهر أنواع مختلفة من المرجان في هذا الموطن الجديد.

ولتسريع العملية بشكل أكبر، دخلت السيدة فوستر في شراكة مع شركة البرمجيات الهندسية أوتوديسك ومقرها سان فرانسيسكو. قام باحثون من شركة أوتوديسك بتدريب نظام ذكاء اصطناعي للتحكم في الروبوتات التعاونية، أو الروبوتات التعاونية، التي تعمل جنبًا إلى جنب مع البشر. يمكن لهذه الأذرع الآلية تطعيم أو لصق أجزاء المرجان على سدادات البذور ووضعها في القاعدة. الروبوتات ماهرة في التعامل مع الاختلافات في الأشكال المرجانية والتعرف على كيفية التعامل معها.

ومع ذلك، هناك تحديات في نقل هذه التكنولوجيا من المختبر إلى العالم الحقيقي. من الضروري التعامل الدقيق مع المرجان الحي الرطب، ويجب معالجة التأثير التآكل للمياه المالحة على الإلكترونيات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التكلفة العالية لهذه التكنولوجيا هي أحد الاعتبارات. وللمساعدة في تمويل المشروع، تخطط شركة Coralmaker الناشئة التابعة للسيدة فوستر، لإصدار أرصدة التنوع البيولوجي التي تعمل بشكل مماثل لأرصدة الكربون، مع كون صناعة السياحة عميلاً محتملاً.

وتشمل المبادرات الأخرى لاستعادة الشعاب المرجانية زرع المرجان، حيث يتم زراعة يرقات المرجان في المختبر قبل زرعها على الشعاب المتدهورة. ويستكشف العلماء أيضًا إمكانية تكاثر "المرجان الفائق" الأكثر مقاومة، ويفكرون في أفكار جذرية، مثل السحب ذات الهندسة الجيولوجية لحماية المرجان من الحرارة المفرطة. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الباحثون الصوت لتقييم صحة الشعاب المرجانية وجذب الأسماك، حيث تقوم مكبرات الصوت تحت الماء بتشغيل أصوات صحية للمساعدة في تجديد الشعاب المرجانية.

في حين لا يوجد حل واحد يناسب الجميع للمشكلة المعقدة المتمثلة في استعادة الشعاب المرجانية، فإن هذه الأساليب المبتكرة توفر الأمل لبقاء وإحياء هذه النظم البيئية الهامة.

مصادر:

- الغارديان: "التهديد الأكبر لتغير المناخ على الكنوز القديمة" بقلم أدريان موراي

- أوتوديسك.كوم