الأسرار الخفية للأرفف الجليدية في القطب الجنوبي التي كشف عنها روبوت تحت الماء

كشفت دراسة رائدة أجرتها جامعة كورنيل عن اكتشاف رائع حول دور الشقوق في الرفوف الجليدية في القطب الجنوبي. من خلال استخدام روبوت متطور تحت الماء يسمى Icefin، كشف الباحثون أن الشقوق ليست مجرد شقوق في الجليد، ولكنها تلعب في الواقع دورًا حاسمًا في تعميم مياه البحر تحت الرفوف الجليدية، مما قد يؤثر على استقرارها بطرق كبيرة.

تم نشر Icefin، وهو روبوت يعمل تحت الماء عن بعد، لاستكشاف وقياس الصدع في قاعدة جرف روس الجليدي، مما يوفر قياسات ثلاثية الأبعاد لا تقدر بثمن لظروف المحيط بالقرب من منطقة التأريض حيث يلتقي الجليد بالساحل. وتبين أن هذه المنطقة غير المستكشفة سابقًا كانت بمثابة منعطف حاسم في فهم ديناميكيات الرفوف الجليدية.

كشف المسح تحت الماء الذي أجراه Icefin عن نمط دوران جديد رائع. ولوحظ أن المياه تتدفق بشكل جانبي عبر الصدع، جنبًا إلى جنب مع التيارات الصاعدة والهابطة والتكوينات الجليدية المختلفة التي تتشكل بسبب التدفقات المتغيرة ودرجات الحرارة. ستعزز هذه التفاصيل غير المعروفة سابقًا بشكل كبير من دقة عمليات المحاكاة المتعلقة بمعدلات ذوبان وتجميد الرفوف الجليدية في مناطق التأريض، والتي كانت تفتقر إلى عمليات الرصد المباشرة حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، يسلط هذا البحث الضوء على المساهمة المحتملة للجروف الجليدية في ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم.

تتحدى النتائج غير المتوقعة لهذه الدراسة النماذج الحالية وتوفر رؤى قيمة حول كيفية تفاعل المحيط مع الرفوف الجليدية. يقول بيتر واشام، عالم المحيطات القطبية وعالم الأبحاث الذي يقود المشروع، "إن الصدوع تحرك المياه على طول الخط الساحلي للجرف الجليدي إلى حد لم يكن معروفًا من قبل، وبطريقة لم تتنبأ بها النماذج. ويستفيد المحيط من هذه الميزات، ويمكنك تهوية تجويف الجرف الجليدي من خلالها.

يمهد هذا البحث الرائد الطريق لمزيد من الاستكشاف والفهم للديناميكيات المعقدة للأرفف الجليدية وقابلية تأثرها بظروف المحيطات المتغيرة. من خلال الكشف عن الأسرار الخفية للأرفف الجليدية في القطب الجنوبي، يقترب العلماء خطوة واحدة من فهم العواقب المستقبلية لتغير المناخ وارتفاع مستويات سطح البحر.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو الصدع؟

ج: الصدع هو صدع عميق أو كسر يتشكل داخل نهر جليدي أو صفيحة جليدية.

س: ما هي منطقة التأريض؟

ج: منطقة التأريض هي المنطقة التي ينتقل فيها الجرف الجليدي العائم إلى الاستقرار على الأساس الصخري أو قاع البحر.

س: كيف يعمل آيسفين؟

ج: Icefin هو روبوت تحت الماء يتم تشغيله عن بعد ومجهز بأجهزة دفع وكاميرات وسونار وأجهزة استشعار لقياس درجة حرارة الماء والضغط والملوحة. ويمكن نشره في الآبار المحفورة في الجليد لاستكشاف وجمع البيانات في المناطق التي يتعذر الوصول إليها.

سؤال: كيف ستساهم هذه النتائج في فهم ارتفاع مستوى سطح البحر على مستوى العالم؟

ج: من خلال توفير رؤى قيمة حول معدلات ذوبان وتجميد الجروف الجليدية في مناطق التأريض، والتي تساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر عند انهيارها، تعزز هذه النتائج فهمنا للعمليات التي تؤدي إلى التغيرات في مستويات سطح البحر العالمية.