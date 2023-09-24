العلماء يستعيدون ويفكون تشفير الحمض النووي الريبي (RNA) من نمر تسمانيا المنقرض لأول مرة

حقق علماء الوراثة إنجازًا كبيرًا من خلال استرجاع وفك تشفير الحمض النووي الريبي (RNA) بنجاح من حيوان منقرض، وهو النمر التسماني. قام فريق البحث بعزل الحمض النووي الريبوزي (RNA) من عينة ثايلسين عمرها 130 عامًا، وهو حيوان يُعرف أيضًا باسم النمر التسماني، في المتحف السويدي للتاريخ الطبيعي. يعد هذا الإنجاز مهمًا لأنه في حين يتم استخراج الحمض النووي عادة من الحفريات، فإن استخراج الحمض النووي الريبي يوفر معلومات أكثر قيمة حول الكائن الحي.

يحمل الحمض النووي الريبي (RNA) معلومات وراثية ويلعب دورًا حاسمًا في تصنيع البروتينات وتنظيم عملية التمثيل الغذائي للخلايا. ومن خلال تحليل الحمض النووي الريبي (RNA)، يكتسب العلماء نظرة ثاقبة حول تنظيم البيولوجيا والتمثيل الغذائي للأنواع المنقرضة. اكتشف الفريق شكلًا إسويًا من الرنا الميكروي الخاص بالثايلاسين والذي لم يكن من الممكن تأكيده بدون أدلة الرنا.

ومع ذلك، فإن عزل الحمض النووي الريبي (RNA) من العينات القديمة يشكل تحديات كبيرة. على عكس الحمض النووي، فإن الحمض النووي الريبي (RNA) عبارة عن شريط واحد وأقل استقرارًا، مما يجعله عرضة للتدهور السريع. كان على الباحثين تكييف طريقة الاستخراج الخاصة بهم للعمل مع العينة الأقدم. وتمكنوا من استخراج الملايين من شظايا الحمض النووي الريبي (RNA) من أنسجة الجلد والعضلات في الثايلسين.

يواجه الثايلسين، وهو حيوان مفترس يشبه في الحجم الذئب، خطر الانقراض بسبب الأنشطة البشرية. اصطادها المستوطنون الأوروبيون حتى كادت تنقرض في القرن الثامن عشر لأنها كانت تشكل تهديدًا للماشية. وبحلول القرن العشرين، لم ينج النمور التسمانية إلا في ولاية تسمانيا. توفي آخر فرد معروف في حديقة حيوان تسمانيا في عام 18. وعلى الرغم من الجهود المبذولة للعثور على مجموعات مخفية، إلا أن هذا النوع يعتبر منقرضًا.

نتائج الدراسة لها آثار محتملة تتجاوز البحث العلمي. يهتم بعض العلماء باستخدام المعلومات الوراثية لإحياء النمور التسمانية. في حين أن دراسة الحمض النووي الريبي (RNA) ليست مرتبطة بشكل مباشر بهذه الجهود، إلا أنها توفر رؤى قيمة حول التركيب الجيني للأنواع، والتعبير الجيني الخاص بالأنسجة، والالتهابات الفيروسية المحتملة.

إن استخراج وفك تشفير الحمض النووي الريبي (RNA) من حيوان منقرض يفتح الأبواب أمام فهم أعمق لبيولوجيا الأنواع المنقرضة وإمكانية إعادة بناء جينوماتها بشكل أكثر دقة.

مصادر:

– [رابط الدراسة العلمية، بدون URL]

– [رابط الدراسة العلمية، بدون URL]