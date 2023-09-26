العلماء يستخرجون الحمض النووي الريبي (RNA) من نمر تسمانيا المنقرض، مما يزيد الآمال في إحياء الأنواع

نجح علماء من جامعة ستوكهولم في استخراج وتسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) من نوع منقرض، وهو النمر التسماني. يفتح هذا الإنجاز الرائد الباب أمام إمكانية إعادة إحياء الحيوانات التي كان يُعتقد في السابق أنها فقدت إلى الأبد.

وذكر البروفيسور لوف دالين، الخبير البارز في علم الجينوم التطوري، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استعادة الحمض النووي الريبوزي (RNA) من نوع منقرض. ويعتقد أن هذا الاكتشاف يعد خطوة مهمة نحو احتمال إحياء الأنواع المنقرضة في المستقبل.

وتمكن فريق البحث من استخراج جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) من عينة نمر تسمانيا محفوظة جيدًا عمرها 130 عامًا وموجودة في متحف التاريخ الطبيعي في السويد. ومن خلال إعادة بناء الحمض النووي الريبوزي (RNA) للجلد والعضلات الهيكلية، اكتسبوا رؤى قيمة حول المعلومات الوراثية لهذا الحيوان المنقرض.

الحمض النووي الريبوزي (RNA)، وهو جزيء مهم في التعبير الجيني، يحمل المعلومات الجينية من الجينوم إلى بقية الخلية. إن فهم موقع الجينات ووظيفتها، بالإضافة إلى تنظيمها في الأنسجة المختلفة، أمر ضروري لاحتمال عودة الحيوانات المنقرضة.

كان النمر التسماني، أو النمر التسماني، حيوانًا جرابيًا آكلًا للحوم، وقد انقرض عندما توفي آخر فرد حي معروف في الأسر عام 1936. ومن خلال تحليل الحمض النووي الريبي (RNA) من هذه العينة المحفوظة، اكتشف العلماء معلومات قيمة حول هذا النوع المفقود.

في حين أن إحياء الحيوانات المنقرضة لا يزال عملية معقدة تتطلب معرفة واسعة بالحمض النووي والتلاعب الجيني، فإن القدرة على استخراج الحمض النووي الريبي من الأنواع المنقرضة تعد إنجازًا كبيرًا. إنه يوفر الأمل للجهود المستقبلية لإحياء الكائنات المنقرضة الأخرى واستعادة التنوع البيولوجي.

مصادر:

- باحثون من جامعة ستوكهولم

- وكالة الصحافة الفرنسية