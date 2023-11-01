العلاقة بين البلاستيك النهري ومقاومة المضادات الحيوية

يقدم بحث جديد أجري في المملكة المتحدة نظرة ثاقبة للعلاقة المحتملة بين التلوث البلاستيكي في الأنهار وانتشار مقاومة المضادات الحيوية. اكتشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Microbiome أجراها باحثون من جامعة وارويك أن كلاً من المواد البلاستيكية الجديدة والمتدهورة المغمورة في النهر تؤوي "ميكروبات متطفلة" انتهازية، مثل Pseudomonas aeruginosa و Acinetobacter baumannii، إلى جانب مجموعة متميزة من جينات مقاومة المضادات الحيوية (ARGs). . تثير هذه النتائج مخاوف بشأن دور المواد البلاستيكية النهرية كمستودع لمقاومة المضادات الحيوية.

للتحقيق في العلاقة المحتملة بين المواد البلاستيكية النهرية والبكتيريا المسببة للأمراض وكذلك ARGs، قام الباحثون بغمر شرائح من البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) في نهر سوي، أسفل محطة معالجة مياه الصرف الصحي. تم تجوية بعض الشرائط بشكل مصطنع في الفرن لتقليد عمليات التجوية الطبيعية. وشملت الدراسة أيضًا قطعًا من الخشب كسطح تحكم.

وبعد السماح للمجتمعات الميكروبية بإنشاء أغشية حيوية على العينات البلاستيكية والخشبية على مدى أسبوع واحد، استخرج الباحثون الحمض النووي من هذه المجتمعات وأجروا تحليل الميتاجينوميات. وقارنوا تنوع الميكروبات الموجودة في العينات البلاستيكية والخشبية مع تلك الموجودة في المياه المحيطة. وكشفت النتائج أن المجتمعات الميكروبية الموجودة على البلاستيك والخشب كانت متشابهة مع بعضها البعض ولكنها تختلف عن تلك الموجودة في عينات المياه.

تم العثور على أنواع مثل Pseudomonas و Acinetobacter و Aeromonas التي تهيمن على الأغشية الحيوية في عينات البلاستيك والخشب، في حين كانت الأنواع المسببة للأمراض مثل Escherichia و Klebsiella و Salmonella و Streptococcus موجودة بشكل رئيسي في عينات المياه. علاوة على ذلك، أظهرت عينات البلاستيك والخشب وفرة أعلى من ARGs، مما يشير إلى وجود صلة محتملة بين التلوث البلاستيكي ومقاومة المضادات الحيوية.

علاوة على ذلك، وجدت الدراسة أن تعريض العينات لتركيزات المضادات الحيوية شبه المثبطة زاد من انتشار ARGs المقابلة لها. ومع ذلك، فإن كل مضاد حيوي يؤثر على المجتمعات الميكروبية بشكل مختلف. تشير هذه النتائج إلى أن المواد البلاستيكية قد تسهل النقل الأفقي للـ ARGs إلى البكتيريا المسببة للأمراض.

ومن المهم أن نلاحظ أن المخاطر الصحية الدقيقة التي يشكلها التلوث البلاستيكي والانتشار المحتمل للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية لا تزال قيد التحقيق. يؤكد مؤلفو الدراسة على الحاجة إلى تقييمات إضافية لتقييم القدرة المرضية للميكروبات داخل الغلاف البلاستيكي وقدرتها على التسبب في المرض في الكائنات الحية المختلفة.

وفي الختام، يلقي هذا البحث الضوء على العلاقة بين المواد البلاستيكية النهرية ومقاومة المضادات الحيوية. نظرًا لأن الأنهار تنقل كمية كبيرة من الحطام البلاستيكي إلى المحيطات كل عام، فإن دور البلاستيك في إيواء البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والمجموعات المقاومة للمضادات الحيوية يمثل مصدر قلق متزايد. يجب أن تركز الدراسات المستقبلية على فحص النظام البيئي للنهر بأكمله لتحديد إمكاناته كمستودع لمسببات الأمراض المقاومة.

أسئلة وأجوبة

ما هي مسببات الأمراض الانتهازية؟

مسببات الأمراض الانتهازية هي كائنات دقيقة لا تسبب المرض عادةً لدى الأفراد الأصحاء ولكنها يمكن أن تصبح مسببة للأمراض في ظل ظروف معينة، مثل عندما يكون الجهاز المناعي للشخص معرضًا للخطر.

ما هي جينات مقاومة المضادات الحيوية (ARGs)؟

جينات مقاومة المضادات الحيوية (ARGs) هي عناصر وراثية تزود البكتيريا بالقدرة على تحمل تأثيرات المضادات الحيوية. ومن الممكن أن تنتقل هذه الجينات بين البكتيريا، مما يؤدي إلى انتشار مقاومة المضادات الحيوية.

ما هو البلاستيسفير؟

يشير الغلاف البلاستيكي إلى المجتمعات الميكروبية التي تستعمر وتتفاعل مع الأسطح البلاستيكية في البيئات المائية.

ما هو الميتاجينوميات؟

الميتاجينوميات هي دراسة المواد الجينية المستخرجة مباشرة من العينات البيئية، والتي تسمح للباحثين بتحليل وتحديد المحتوى الجينومي الجماعي للمجتمع الميكروبي دون الحاجة إلى زراعة الكائنات الفردية.

المصدر: [جامعة وارويك](https://warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/plastic_films_in/)