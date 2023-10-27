التقدم في تكنولوجيا اللوني: محادثة مع Zhuoheng Zhou

لقد أتيحت لنا الفرصة للتحدث مع Zhuoheng Zhou، الباحث في جامعة Vrije Universiteit Brussel في بلجيكا، والذي يعد في طليعة التقنيات المتطورة للآلات والأعمدة في مجال التحليل اللوني. يركز عمله في المقام الأول على استكشاف تطبيقات اللوني في الطرائق الصيدلانية الحيوية الجديدة والبروتينات. بالإضافة إلى ذلك، كان تشو يعمل على تطوير بروتوكول يساعد في تصميم الأعمدة الشعرية البوليمرية المتجانسة.

بدأت رحلة تشو إلى عالم الكيمياء في جامعة شيامن، حيث خضع لتدريب شامل في هذا المجال. وبعد ذلك، حصل على درجة الماجستير في الكيمياء التحليلية من معهد البحوث البيئية بجامعة سنغافورة الوطنية. بدافع من شغفه بالكروماتوغرافيا، انضم تشو بعد ذلك إلى مجموعة علوم الفصل التحليلي الحيوي (BASS) في جامعة فريجي ببروكسل كباحث دكتوراه، تحت إشراف سيباستيان إيلتينك وجيرت ديسميت.

حاليًا، يشارك تشو في أبحاث ما بعد الدكتوراه التي تدور حول أجهزة UHPLC وتكنولوجيا الأعمدة الدقيقة. تمتد اهتماماته البحثية عبر مجالات مختلفة، بما في ذلك التحليل البيئي، والتوصيف الصيدلاني الحيوي، والتنميط البروتيني. ومن خلال الخوض في هذه المجالات، يهدف تشو إلى المساهمة في تطوير تقنيات التحليل اللوني المتطورة التي لها تطبيقات عملية في هذه المجالات المهمة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الكروماتوغرافيا؟

ج: الكروماتوغرافيا هي تقنية مخبرية تستخدم لفصل وتحليل المخاليط عن طريق توزيع المكونات بين مرحلتين، مرحلة ثابتة، وطور متحرك.

س: ما هي طرق الصيدلة الحيوية؟

ج: تشير الطرائق الصيدلانية الحيوية إلى أنواع مختلفة من العلاجات العلاجية المشتقة من مصادر بيولوجية، مثل البروتينات أو الببتيدات أو الأجسام المضادة أو الأحماض النووية.

س: ما هو التنميط البروتيني؟

ج: يتضمن التنميط البروتيني تحديد وتحليل المجموعة الكاملة من البروتينات الموجودة في العينة البيولوجية، مما يوفر رؤى قيمة حول العمليات والأمراض البيولوجية المختلفة.

مصادر:

– جامعة بروكسل الحرة: [URL]

– جامعة شيامن: [URL]

– جامعة سنغافورة الوطنية: [URL]