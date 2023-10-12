كسوف الشمس "حلقة النار": مشهد يستحق الانتظار

سيكون كسوف الشمس الحلقي القادم في نهاية هذا الأسبوع، والمعروف أيضًا باسم "حلقة النار"، مشهدًا مذهلاً لأولئك الذين يحالفهم الحظ في مشاهدته. وعلى الرغم من أنه قد لا يكون مرئيًا في غرب ولاية بنسلفانيا، إلا أن هذا الكسوف سيظل مشهدًا رائعًا لأولئك الذين يتمتعون بسماء صافية. ومن المؤسف أن السحب والأمطار من المتوقع أن تعيق الرؤية يوم السبت.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يبدو القمر أصغر من الشمس، مما يخلق حلقة من ضوء الشمس حول القمر المظلم. ولهذا السبب يُشار إليها غالبًا باسم "حلقة النار". ومع ذلك، فإن القمر لا يغطي الشمس بالكامل أبدًا، على عكس كسوف الشمس الكلي حيث يكون القمر والشمس بنفس الحجم تقريبًا، مما يؤدي إلى حجب الشمس تمامًا.

ولحسن الحظ، ستكون هناك فرصة أخرى لسكان غرب بنسلفانيا لمشاهدة كسوف كلي للشمس في 8 أبريل 2024. ومن المؤكد أن هذا الحدث النادر يستحق التخطيط له، لأنه يوفر فرصة لمشاهدة القمر يحجب الشمس تمامًا. لمعرفة أين يمكنك مشاهدة كسوف الشمس نهاية هذا الأسبوع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يمكنك الرجوع إلى الخريطة التي قدمتها وكالة ناسا.

مصادر:

- ناسا