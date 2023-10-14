تضمن CBC إمكانية الوصول لجميع الكنديين

CBC، هيئة الإذاعة الكندية، مكرسة لتوفير منتجات وخدمات يمكن الوصول إليها لجميع الكنديين، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من تحديات بصرية وسمعية وحركية ومعرفية. ويتجلى هذا الالتزام من خلال مبادرات مثل Closed Captioning وDescribed Video، المتوفرة للعديد من برامج CBC المقدمة على CBC Gem.

التسميات التوضيحية المغلقة هي ميزة تعرض المحتوى الصوتي لبرنامج تلفزيوني كنص على الشاشة. وهو مفيد بشكل خاص للأفراد الصم أو ضعاف السمع، حيث يتيح لهم قراءة الحوار وفهم البرنامج. تضمن هذه الميزة أن يتمكن جميع المشاهدين من الاستمتاع الكامل بعروض CBC والاستمرار في التفاعل مع المحتوى.

ومن ناحية أخرى، فإن الفيديو الموصوف عبارة عن خدمة توفر أوصافًا سمعية للعناصر المرئية في برنامج تلفزيوني. يتم إدراج هذه الأوصاف بين الحوارات لمساعدة الأفراد ذوي الإعاقة البصرية. يسمح هذا السرد لأولئك المكفوفين أو ضعاف البصر بمواصلة فهم المشاهد بشكل كامل ومتابعة الوقائع المنظورة لعروض CBC.

تعطي CBC الأولوية لإمكانية الوصول وتسعى بنشاط للحصول على تعليقات من المستخدمين لتحسين وتوسيع مبادرات إمكانية الوصول الخاصة بها. إنهم يقدرون مدخلات جمهورهم، وخاصة أولئك الذين قد يواجهون تحديات عند الوصول إلى المحتوى الخاص بهم. من خلال جمع التعليقات، تستطيع CBC تحديد مجالات التحسين والعمل على توفير تجربة مشاهدة أكثر شمولاً وسهولة في الوصول إليها.

في الختام، تظل CBC ملتزمة بجعل برامجها في متناول جميع الكنديين. من خلال ميزات مثل التسميات التوضيحية المغلقة والفيديو الموصوف، يمكن للأفراد الذين يعانون من تحديات بصرية وسمعية وحركية ومعرفية الاستمتاع بعروض CBC على CBC Gem. تلعب تعليقات المستخدمين دورًا حاسمًا في جهود CBC المستمرة لتعزيز إمكانية الوصول والتأكد من إمكانية تفاعل الجميع بشكل كامل مع المحتوى الخاص بهم.

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