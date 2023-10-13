عشرات الملايين في الأمريكتين يشهدون كسوف الشمس النادر "حلقة النار".

ستتاح لعشرات الملايين من الأشخاص في الأمريكتين الفرصة لمشاهدة حدث فلكي نادر يوم السبت المقبل - كسوف "حلقة النار" للشمس. تُعرف هذه الظاهرة أيضًا باسم كسوف الشمس الحلقي، وتحدث عندما يصطف القمر بدقة بين الأرض والشمس، مما يحجب كل شيء باستثناء الحافة الخارجية للشمس. وهذا يخلق حدودًا مشرقة مبهرة حول القمر. وسيكون المشهد السماوي مرئيا على طول مسار ضيق يمتد من ولاية أوريغون إلى البرازيل، ويستمر لمدة تصل إلى خمس دقائق. وسيشهد باقي نصف الكرة الغربي كسوفًا جزئيًا.

يعد هذا الحدث بمثابة مقدمة لكسوف الشمس الكلي الذي سيحدث خلال ستة أشهر. في 8 أبريل 2024، سيكون القمر على مسافة مثالية من الأرض ليغطي الشمس بالكامل، مما سيخلق كسوفًا كليًا عبر المكسيك والنصف الشرقي من الولايات المتحدة وكندا.

وسيمتد مسار كسوف حلقة النار بعرض حوالي 130 ميلًا، بدءًا من شمال المحيط الهادئ ويدخل الولايات المتحدة عبر ولاية أوريغون. ثم سيتحرك نحو الأسفل عبر نيفادا، ويوتا، ونيو مكسيكو، وتكساس، قبل أن يخرج إلى خليج المكسيك. وبعد ذلك، سيعبر عدة دول في أمريكا الوسطى والجنوبية قبل أن ينتهي في البرازيل. سيستمر الكسوف بأكمله، من البداية إلى النهاية، ما بين 2.5 إلى 3 ساعات في أي مكان، مع استمرار مرحلة حلقة النار ما بين ثلاث إلى خمس دقائق.

ويعيش الملايين من الناس في الولايات المتحدة وحدها على طول المسار الحلقي، وسيتمكن كثيرون غيرهم من مشاهدة الكسوف الجزئي. كلما اقتربنا من المسار، كلما زادت أهمية تغطية الشمس بالقمر.

لمشاهدة الكسوف بأمان، من الضروري ارتداء نظارات كسوف الشمس المعتمدة أو استخدام طرق بديلة مثل جهاز العرض ذو الثقب. يجب أن تحتوي الكاميرات أو المناظير أو التلسكوبات على مرشحات خاصة للطاقة الشمسية لتجنب تلف العين.

وبينما سيتزامن كسوف الشمس يوم السبت مع مهرجانات وفعاليات مختلفة، فمن المتوقع أن يزيد عدد سكان مدينة كيرفيل بولاية تكساس بشكل كبير بسبب موقعها بالقرب من مركز مسار الكسوف. كما أن الإثارة المحيطة بهذا الحدث مدفوعة أيضًا بتوقع كسوف الشمس الكلي الذي سيحدث في أبريل 2024.

توفر هذه الأحداث النادرة فرصًا قيمة للدراسة العلمية. وستقوم ناسا ومنظمات أخرى بإجراء العديد من عمليات المراقبة خلال كلا الكسوفين، باستخدام الصواريخ والبالونات لجمع البيانات. الهدف هو فهم تأثيرات الكسوف على الغلاف الجوي والأيونوسفير بشكل أفضل، مما قد يؤثر على أنظمة الاتصالات.

مصادر:

- وكالة أسوشيتد برس