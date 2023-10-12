عشرات الملايين في الأمريكتين يشهدون كسوف الشمس النادر "حلقة النار".

يستعد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الأمريكتين لمشاهدة حدث سماوي نادر يوم السبت: كسوف حلقي للشمس، يُعرف أيضًا باسم كسوف "حلقة النار". عندما يصطف القمر بين الأرض والشمس، سيخلق مشهدًا مبهرًا، يحجب ضوء الشمس باستثناء حدود مشرقة ومتوهجة حول الحافة الخارجية للقمر. وستكون هذه الظاهرة مرئية على طول مسار ضيق يمتد من ولاية أوريغون إلى البرازيل لمدة تصل إلى خمس دقائق. وسيشهد باقي نصف الكرة الغربي كسوفًا جزئيًا.

يعد هذا الحدث بمثابة مقدمة لكسوف كلي للشمس سيحدث خلال ستة أشهر في جميع أنحاء المكسيك والنصف الشرقي من الولايات المتحدة وكندا. وعلى عكس الكسوف الحلقي يوم السبت، فإن هذا الكسوف الكلي سيغطي الشمس بالكامل من وجهة نظرنا.

سيقطع الكسوف الحلقي للشمس مسارًا يبلغ عرضه حوالي 130 ميلًا، يبدأ في شمال المحيط الهادئ ويدخل الولايات المتحدة عبر ولاية أوريغون. ثم سيتحرك نحو الأسفل عبر نيفادا، ويوتا، ونيو مكسيكو، وتكساس، قبل أن يخرج إلى خليج المكسيك. وسيستمر الكسوف عبر شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وأمريكا الوسطى والجنوبية قبل نهايته الكبرى فوق المحيط الأطلسي.

ويعيش ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وحدها على طول مسار الكسوف الحلقي، بالإضافة إلى 68 مليون شخص إضافي على مسافة 200 ميل. سكان هذه المناطق على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من مشاهدة المحاذاة السماوية. وستشهد مناطق أخرى، بما في ذلك كندا وأمريكا الوسطى ومعظم أمريكا الجنوبية، كسوفًا جزئيًا.

ولحماية أعينهم أثناء الكسوف، يجب على المشاهدين استخدام نظارات كسوف الشمس المعتمدة، حيث أن النظارات الشمسية العادية لا توفر الحماية الكافية. وبدلاً من ذلك، يمكن للمشاهدين إنشاء جهاز عرض ذو ثقب صغير باستخدام علبة الحبوب لمراقبة الكسوف بأمان وبشكل غير مباشر. تتطلب الكاميرات أو المناظير أو التلسكوبات مرشحات شمسية خاصة لمنع تلف العين.

في حين أن منطقة واحدة من ولاية تكساس بالقرب من سان أنطونيو ستشهد كلا من الكسوف الحلقي يوم السبت والكسوف الكلي في أبريل، فإن العديد من المواقع لن تشهد حلقة أخرى من كسوف النار حتى عام 2039، وسيكون عام 2046 قبل أن يعبر أحد المقاطعات الأمريكية السفلى 48. وستشهد أجزاء أخرى من العالم، مثل الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، أحداثًا مماثلة في السنوات المقبلة.

وقد خططت وكالة ناسا وغيرها من المنظمات لإجراء العديد من عمليات المراقبة خلال هذه الكسوفات، وذلك باستخدام الصواريخ والبالونات لجمع البيانات العلمية. ويأمل الباحثون في دراسة كيفية تأثير الكسوف على طبقة الأيونوسفير، وهي منطقة من الغلاف الجوي يمكن أن تعطل الاتصالات.

وفي الختام، ستتاح لملايين الأشخاص في جميع أنحاء الأمريكتين الفرصة لمشاهدة حدث سماوي فريد من نوعه يوم السبت. وسواء شاهدوا "حلقة النار" مباشرة أو تعرضوا للكسوف الجزئي، يجب على المشاهدين اتخاذ الاحتياطات المناسبة لحماية أعينهم.