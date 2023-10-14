كسوف "حلقة النار": مشهد سماوي

وقع حدث فلكي نادر ومثير يعرف باسم كسوف "حلقة النار" يوم السبت، ممتدا عبر الأمريكتين من ولاية أوريغون إلى البرازيل. يحدث هذا الكسوف الحلقي للشمس، على عكس كسوف الشمس الكلي، عندما لا يغطي القمر الشمس بالكامل، مما يترك حدودًا مشرقة ومتوهجة. لقد اجتذبت البلدات والمدن الصغيرة على طول طريقها، جالبة مزيجًا من الإثارة والمخاوف المتعلقة بالطقس وتوقعات الزوار المنهكين.

وامتد مسار الكسوف من ولاية أوريغون إلى البرازيل، مرورا بعدة ولايات في الولايات المتحدة، بما في ذلك نيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس. كما شهد جزء من ولايات كاليفورنيا وأريزونا وكولورادو الخسوف، بينما شهد باقي نصف الكرة الغربي كسوفًا جزئيًا. ومع ذلك، كانت السماء الصافية حاسمة للرؤية المثالية، وواجهت بعض المناطق على طول المسار احتمال حدوث طقس غائم.

للتكيف مع الأمطار المحتملة، نقلت مدينة ريدسبورت في ولاية أوريغون مهرجان الكسوف إلى الداخل. ومع ذلك، ظلوا متفائلين بإلقاء نظرة على الحدث السماوي. وفي المقابل، استقبلت مدينة بيكر بولاية نيفادا، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 100 نسمة، الكسوف بحماس، ونظمت أنشطة مثل دائرة الطبول وحفلة الرقص للزوار الذين حجزوا أماكن إقامة قبل عام.

قدمت ألبوكيرك في نيو مكسيكو تجربة فريدة للمشاهدين الذين يحضرون مهرجان المناطيد الهوائي السنوي في المدينة. وتزامن الحدث مع الكسوف، مما سمح للحاضرين بمشاهدة بالونات الهواء الساخن الملونة وهي تقلع في الصباح الباكر قبل أن تخفت السماء لفترة وجيزة. وبالمثل، في صحراء تاتاكوا في كولومبيا، ساعد علماء الفلك الأفراد ضعاف البصر في تجربة الكسوف من خلال الخرائط المرتفعة والتغيرات في درجات الحرارة. وفي الوقت نفسه، في القبة السماوية في كانكون، قام الزوار الشباب ببناء أجهزة عرض صندوقية لمشاهدة حلقة النار بأمان.

ومن المثير للاهتمام أن المايا القديمة أشارت إلى الكسوف على أنه "الشمس المكسورة". ويشير الباحثون إلى أن المايا ربما استخدموا الزجاج البركاني الداكن لحماية أعينهم خلال هذه الأحداث السماوية. وبينما تستعد البلدات والمتنزهات الوطنية لتدفق الزوار، نصح المسؤولون في مقاطعة كلاماث بولاية أوريغون السكان بتخزين الإمدادات، إدراكًا منهم للازدحام المروري المحتمل. وتوقع متنزه بيدرا دا بوكا الحكومي في البرازيل، المعروف بأنشطة التسلق والهبوط من الجبال، حشودًا كبيرة.

تتراوح مدة الخسوف بأكملها، منذ اللحظة التي يبدأ فيها القمر بحجب الشمس حتى عودته إلى وضعه الطبيعي، ما بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات في أي مكان معين. مرحلة حلقة النار، حيث تشكل الشمس حلقة نارية، وتستمر حوالي ثلاث إلى خمس دقائق، حسب موقع الراصد. وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر حدوث كسوف كلي للشمس في شهر أبريل، والذي سيمر عبر الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس، ويبدأ في المكسيك وينتهي في شرق كندا.

وفي الختام، أسر كسوف "حلقة النار" المتفرجين في جميع أنحاء الأمريكتين، ولفت الانتباه إلى مشهده الفريد من حيث المحاذاة السماوية. من المدن الصغيرة التي تستعد لزيادة عدد الزوار إلى علماء الفلك الذين يساعدون ضعاف البصر، قدم الكسوف تجربة لا تنسى للكثيرين. بينما ينتظر العالم الأعجوبة الفلكية التالية، فهي بمثابة تذكير بالجمال والعجائب التي يقدمها عالمنا.

مصادر:

- وكالة أسوشيتد برس