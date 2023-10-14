كسوف "حلقة النار" النادر للشمس يأسر الأمريكتين

استحوذ كسوف "حلقة النار" النادر للشمس على انتباه الناس في جميع أنحاء الأمريكتين يوم السبت، وامتد من ولاية أوريغون إلى البرازيل. وبينما شهدت البلدات والمدن الصغيرة الواقعة على طول مسارها الضيق مزيجًا من الإثارة والمخاوف، استمتع المتفرجون بكسوف الشمس الحلقي، المعروف أيضًا باسم حلقة كسوف النار. على عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يغطي القمر الشمس بالكامل، فإن كسوف حلقة النار يترك حدودًا مشرقة ومشتعلة.

وشمل مسار الكسوف يوم السبت أوريغون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس في الولايات المتحدة، مع جزء من كاليفورنيا وأريزونا وكولورادو. ثم استمر الكسوف عبر شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وكولومبيا والبرازيل. وشهدت أجزاء أخرى من نصف الكرة الغربي كسوفًا جزئيًا. ومع ذلك، فإن مشاهدة الكسوف كانت مشروطة بسماء صافية، حيث كانت بعض المناطق على طول المسار الأمريكي معرضة لخطر الغطاء السحابي.

استعدادًا للكسوف، نقلت بلدة ريدسبورت الصغيرة في ولاية أوريغون مهرجانها إلى الداخل لتجنب الاحتفالات المليئة بالمطر. وبالمثل، نظمت الشركات المحلية في بيكر بولاية نيفادا، بما في ذلك نزل ومتجر عام، أنشطة لمجتمعها وزوارها، مثل دائرة الطبول وحفلة الرقص. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تجتذب مدينة ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو عشرات الآلاف من المتفرجين الذين سيشهدون الكسوف بعد مشاركتهم بالفعل في مهرجان المناطيد الهوائي السنوي.

لاستيعاب الأشخاص ضعاف البصر، أنشأ علماء الفلك خرائط مرتفعة وتغيرات درجات الحرارة في صحراء تاتاكوا في كولومبيا للسماح لهم بتجربة الكسوف. وفي القبة السماوية في كانكون بالمكسيك، قام الزوار الشباب ببناء أجهزة عرض صندوقية لمشاهدة حلقة النار بأمان. اقترح عالم الآثار أرتورو مونتيرو من جامعة تيبيياك في مكسيكو سيتي أن المايا القديمة، الذين أشاروا إلى الكسوف باسم "الشمس المكسورة"، ربما استخدموا الزجاج البركاني الداكن لحماية أعينهم خلال مثل هذه الأحداث.

المدن والمتنزهات الوطنية على طول مسار الكسوف مستعدة لتدفق الزوار. ونصحت مقاطعة كلاماث في ولاية أوريغون السكان بتخزين الإمدادات والوقود، مما يسلط الضوء على احتمال حدوث ازدحام مروري على الطرق السريعة ذات المسارين. وتوقع برايس كانيون في ولاية يوتا أن يكون أكثر أيام العام ازدحاما، في حين توقع متنزه بيدرا دا بوكا الحكومي في البرازيل حشودا حريصة على استكشاف نتوءاته الصخرية للتسلق والهبوط.

استمر الكسوف بأكمله لمدة تتراوح بين 2.5 إلى ثلاث ساعات تقريبًا في أي مكان، مع استمرار مرحلة حلقة النار لمدة ثلاث إلى خمس دقائق، اعتمادًا على موقع الراصد. وعلى الرغم من أن هذا الحدث أسر الأمريكتين، إلا أن هناك كسوفًا مستقبليًا يجب التطلع إليه. وفي إبريل/نيسان من العام المقبل، سيعبر كسوف كلي للشمس الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس، ويبدأ في المكسيك وينتهي في شرق كندا. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يحدث كسوف حلقة النار في أكتوبر من العام المقبل في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية، وستشهد القارة القطبية الجنوبية كسوفًا حلقيًا آخر في عام 2026. وسيتعين على الولايات المتحدة الانتظار حتى عام 2039 لحدوث كسوف حلقة نار أخرى، وستكون ألاسكا هي الدولة الوحيدة في مسارها المباشر.

مصادر:

– سوزان مونتويا بريان في البوكيرك، نيو مكسيكو

– أستريد سواريز في بوغوتا، كولومبيا

– ماريا فيرزا في كانكون، المكسيك

– موريسيو سافاريزي في ساو باولو، البرازيل

– كلير راش، أسوشيتد برس