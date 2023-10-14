"حلقة النار" كسوف الشمس يضيء الأمريكتين

سيكون كسوف الشمس النادر والمثير للشمس، "حلقة النار"، مرئيا في جميع أنحاء الأمريكتين اليوم، ويمتد من ولاية أوريغون إلى البرازيل. على عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يغطي القمر الشمس بالكامل، خلال حلقة الكسوف الناري، هناك حدود مشرقة ومتوهجة يتركها القمر. ويبدأ مسار الكسوف من ولاية أوريغون مرورا بنيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس في الولايات المتحدة، ويستمر عبر شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وكولومبيا والبرازيل. وسيشهد باقي نصف الكرة الغربي كسوفًا جزئيًا.

تعتبر السماء الصافية ضرورية لمشاهدة الكسوف، على الرغم من أن بعض أجزاء المسار الأمريكي قد تشهد ظروفًا غائمة. خططت ناسا ومجموعات أخرى لبث الحدث مباشرة لأولئك الذين لا يستطيعون مشاهدته شخصيًا. وقد أعربت بعض البلدات والمدن الواقعة على طول مسار الكسوف عن مخاوفها بشأن ازدحام الزوار، في حين اغتنمت مدن أخرى الفرصة لخلق تجارب فريدة للضيوف.

على سبيل المثال، نقلت بلدة ريدسبورت الصغيرة في ولاية أوريغون مهرجان الكسوف إلى الداخل بسبب احتمال هطول الأمطار، لكنهم ما زالوا يأملون في إلقاء نظرة على الحدث السماوي. خططت مدينة بيكر في ولاية نيفادا لأنشطة مثل دائرة الطبول وحفلة الرقص، لتحقيق أقصى استفادة من غرفهم السبع، التي تم حجزها منذ أكثر من عام. وفي ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو، سيتمكن عشرات الآلاف من الأشخاص في مهرجان المناطيد الهوائي السنوي بالمدينة من مشاهدة الكسوف قبل بزوغ الفجر.

تم تنظيم أنشطة ومبادرات تعليمية مختلفة في مواقع مختلفة للسماح للناس بتجربة الكسوف بأمان. في صحراء تاتاكوا بكولومبيا، يساعد علماء الفلك الأفراد ضعاف البصر من خلال الخرائط المرتفعة والتغيرات في درجات الحرارة عندما يحجب القمر الشمس. في القبة السماوية في كانكون بالمكسيك، يقوم الزوار الشباب ببناء أجهزة عرض مربعة لعرض حلقة النار بشكل غير مباشر. من المحتمل أن المايا القديمة، الذين أشاروا إلى الكسوف باسم "الشمس المكسورة"، استخدموا الزجاج البركاني الداكن لحماية أعينهم أثناء مثل هذه الأحداث.

وتجري الاستعدادات في البلدات والمتنزهات الوطنية الواقعة على طول مسار الكسوف لاستيعاب الحشود المتوقعة. ونصح المسؤولون في مقاطعة كلاماث بولاية أوريغون السكان بتخزين البقالة وملء خزانات الوقود الخاصة بهم في حالة حركة المرور على الطرق السريعة. ويتوقع برايس كانيون في ولاية يوتا أن يكون يوم السبت أكثر أيام العام ازدحاما، في حين يتوقع متنزه بيدرا دا بوكا الحكومي في البرازيل أعدادا كبيرة من المراقبين المتحمسين.

وتستمر مدة الخسوف بأكملها، من بدء حجب القمر للشمس حتى عودته إلى وضعه الطبيعي، حوالي 2.5 إلى 3 ساعات، وتستمر مرحلة حلقة النار ما بين ثلاث إلى خمس دقائق، حسب الموقع. ومن المقرر أن يعبر الكسوف الكلي التالي للشمس الولايات المتحدة في الاتجاه المعاكس في أبريل المقبل، ويبدأ في المكسيك وينتهي في شرق كندا. ومن المتوقع حدوث كسوف حلقة أخرى من النار في أكتوبر من العام المقبل، في أقصى الطرف الجنوبي من أمريكا الجنوبية، حيث تشهد القارة القطبية الجنوبية كسوفًا آخر في عام 2026. وسيتعين على الولايات المتحدة الانتظار حتى عام 2039 للحصول على حلقة مرئية أخرى من كسوف النار، وستكون ألاسكا الولاية الوحيدة. في مسارها المباشر.

مصادر:

- صحيفة هندوستان تايمز

– ا ف ب نيوز

مصادر التعريف:

- ناسا