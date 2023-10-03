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سكان كاليفورنيا يشهدون كسوف "حلقة النار" المذهل

Byروبرت أندرو

أكتوبر 3، 2023
سكان كاليفورنيا يشهدون كسوف "حلقة النار" المذهل

سيستمتع سكان كاليفورنيا بحدث سماوي مذهل في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو كسوف حلقي للشمس، يُعرف باسم كسوف "حلقة النار". وتحدث هذه الظاهرة عندما يمر القمر، في أبعد نقطة له عن الأرض، بين كوكبنا والشمس. ونتيجة لذلك، تغطي دائرة مظلمة الشمس جزئيًا، مما يخلق عرضًا ساحرًا للتوهج البرتقالي الناري حول حواف القمر المظلل.

من المقرر أن يحدث كسوف الشمس الحلقي يوم السبت 14 أكتوبر الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. ومع ذلك، فإن القدرة على مشاهدة هذا الحدث ستعتمد على الظروف الجوية والموقع. تنصح وكالة ناسا أنه لمراقبة جميع مراحل الكسوف الحلقي، يجب أن يكون المرء ضمن المسار الحلقي. وفقًا لخريطة وكالة ناسا، تقع ولاية كاليفورنيا ضمن نطاق 70% إلى 80% كحد أقصى من التعتيم، مما يشير إلى أنه يجب أن يتمتع السكان والزوار برؤية واضحة، إذا سمح الطقس بذلك.

وحتى مع وجود الغطاء السحابي، فإن ظلام النهار المرتبط بالكسوف لا يزال ملحوظًا. ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان إعطاء الأولوية لسلامة العين خلال هذا الحدث. إن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف يمكن أن يسبب ضررًا شديدًا للعين. وتنصح وكالة ناسا باستخدام نظارات مشاهدة الشمس الآمنة، والتي يشار إليها عادة باسم "نظارات الكسوف"، أو عارض الشمس المحمول طوال مدة الكسوف لحماية العين من أشعة الشمس الخطيرة.

يتم حث سكان كاليفورنيا على اغتنام هذه الفرصة النادرة لمشاهدة كسوف "حلقة النار" المذهل، ولكن من الضروري اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العين. ومع الحظ والسماء الصافية، سيحظى السكان والزوار بمناظر لا تُنسى ومذهلة لهذا المشهد السماوي.

مصادر:

- ناسا

By روبرت أندرو

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