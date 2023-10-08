مشهد نادر: كسوف الشمس "حلقة النار" ينير أجزاء من غرب الولايات المتحدة

استعدوا لمشاهدة ظاهرة سماوية تعرف باسم كسوف الشمس "حلقة النار". من المقرر أن يحدث هذا الحدث المذهل يوم السبت 14 أكتوبر 2023، وستتعرض أجزاء من غرب الولايات المتحدة لهذا الحدث المذهل. أثناء الكسوف الحلقي للشمس، سيوضع القمر أمام الشمس، مما يحجب ضوءها جزئيًا ويشكل حلقة أو حلقة لامعة. على عكس كسوف الشمس الكلي حيث يحجب القمر الشمس تمامًا، فإن القمر ليس كبيرًا بما يكفي لحجب ضوء الشمس بالكامل أثناء الكسوف الحلقي.

وسيكون الكسوف مرئيا في مناطق محددة بدءا من يوجين وميدفورد في ولاية أوريغون الساعة 9:15 صباحا، ثم سيكون الكسوف مرئيا في إلكو بولاية نيفادا الساعة 9:22 صباحا، وبعد ذلك في جنوب ولاية يوتا. تعد ألبوكيرك وروزويل وميدلاند وسان أنطونيو وكوربوس كريستي من بين المواقع الأخرى التي سيكون فيها الكسوف مرئيًا. ومع ذلك، فإن المناطق الضيقة فقط في ولاية أوريغون وتكساس والمكسيك وأمريكا الوسطى وكولومبيا والبرازيل هي التي ستواجه حلقة النار الكاملة. وستكون بقية الولايات المتحدة المتجاورة قادرة على مشاهدة كسوف جزئي للشمس.

كسوف الشمس الحلقي نادر للغاية. آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة موجة كانت في 20 مايو 2012، عبر تكساس والجنوب الغربي. ومن المتوقع أن يحدث كسوف الشمس الحلقي التالي في عام 2046، لكن أجزاء صغيرة فقط من جنوب أوريغون وشمال كاليفورنيا وأقصى شمال غرب نيفادا وجنوب غرب أيداهو ستتاح لها الفرصة لمشاهدته.

ومن الأهمية بمكان اتخاذ الاحتياطات المناسبة عند مشاهدة الكسوف. لتجنب الضرر الدائم للعين، ينصح بارتداء نظارات الكسوف الواقية. وبدلاً من ذلك، يمكنك إنشاء "جهاز عرض ذو ثقب صغير" لمراقبة صورة الشمس بأمان أو البحث عن إسقاطات طبيعية للضوء من خلال أوراق الأشجار.

استمتع بتجربة هذا الحدث السماوي النادر وتعجب من كسوف الشمس الساحر "حلقة النار"، وهو مشهد سيأسر أولئك المحظوظين بما يكفي لمشاهدته مباشرة.

مصادر:

– [المادة المصدر](sourcearticle.com)

- [هندوستان تايمز] (hindustantimes.com)