مشهد حلقة النار لكسوف الشمس

من المقرر أن تأسر ظاهرة ساحرة تُعرف باسم "حلقة النار" كسوف الشمس مراقبي السماء من ولاية أوريغون إلى البرازيل. على عكس الكسوف الكلي الذي يسود فيه الظلام، سيعرض هذا الكسوف الحلقي حلقة رائعة من ضوء الشمس تحيط بالقمر.

ومن المقرر أن يسافر الكسوف عبر عدة ولايات أمريكية، ثم سيكتسح أمريكا الوسطى ويختتم مساره المثير للإعجاب في أمريكا الجنوبية. ومع ذلك، قد تشكل الظروف الجوية في بعض المناطق تحديًا للرؤية الواضحة.

في مبادرة استثنائية، تتخذ صحراء تاتاكوا في كولومبيا ترتيبات خاصة لتعزيز تجربة الكسوف لضعاف البصر. ومن خلال استخدام الخرائط اللمسية وتسليط الضوء على التغيرات في درجات الحرارة عندما يحجب القمر الشمس، يهدف هذا المشروع الفريد إلى توفير منظور اللمس والإحساس للحدث الكوني.

وبينما يترقب المتحمسون للكسوف هذا المشهد المرتقب بفارغ الصبر، ينبغي لهم أيضا أن يضعوا علامة على تقويمهم لعام 2039. وفي تلك المناسبة، من المقرر أن يشهد سماء الولايات المتحدة كسوف "حلقة النار" مماثل. ومع ذلك، سيكون هذا العرض حصريًا لألاسكا، مما يوفر للمقيمين والزوار هناك مقعدًا في الصف الأمامي لعظمة الطبيعة.

ولسوء الحظ، لن يكون من الممكن مشاهدة هذا الحدث السماوي من الهند. بالنسبة للمقيمين في الأمريكتين، سيبدأ كسوف الشمس Ring of Fire في الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي في ولاية أوريغون وينتهي الساعة 12:03 مساءً بتوقيت وسط المحيط الهادئ في تكساس.

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