كسوف حلقي للشمس نادر الحدوث في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية

سيحدث في الشهر المقبل حدث سماوي نادر يعرف باسم كسوف الشمس الحلقي، مما يوفر لراصدي السماء في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية الفرصة الأخيرة لمشاهدة هذه الظاهرة لأكثر من عقدين من الزمن. في 14 أكتوبر، سيمر القمر أمام الشمس بينما يكون في أبعد نقطة له عن الأرض، مما يؤدي إلى تأثير "حلقة النار"، حيث لا تكون الشمس مغطاة بالكامل.

وسيكون كسوف الشمس الحلقي لعام 2023 مرئيا في ثماني ولايات أمريكية، بدءا من ولاية أوريغون وانتهاء في تكساس. سيحدث بين الساعة 9.13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ و12.03 ظهرًا بالتوقيت المركزي، ويمر فوق خليج المكسيك ثم يعبر بلدانًا مختلفة في أمريكا الوسطى والجنوبية، بما في ذلك المكسيك وبليز وهندوراس وبنما وكولومبيا والبرازيل.

سيبدأ الكسوف بكسوف جزئي، حيث يتحرك القمر عبر الشمس، ثم يتقدم إلى المرحلة الحلقية، حيث سيكون تأثير حلقة النار مرئيًا لمدة تتراوح بين دقيقة وخمس دقائق. ولتتبع تقدم كسوف الشمس الحلقي، أنشأت وكالة ناسا خريطة تفاعلية توفر التوقيت الدقيق للكسوف حتى أقرب ثانية.

ومن المهم بالنسبة لأولئك الذين يشاهدون الكسوف أن يرتدوا حماية متخصصة للعين مصممة لمراقبة الشمس، لأن القمر لن يحجب الضوء بالكامل. تنصح وكالة ناسا بعدم استخدام الأجهزة البصرية، مثل الكاميرات أو التلسكوبات أو المناظير، مع نظارات الكسوف أو أجهزة عرض الطاقة الشمسية المحمولة، لأن الأشعة الشمسية المركزة يمكن أن تسبب إصابات خطيرة للعين.

وبينما سيتمكن الناس في الدول والدول المجاورة من مشاهدة كسوف جزئي للشمس، إلا أنهم لن يختبروا تأثير "حلقة النار". ومن المتوقع أن يحدث الكسوف الحلقي التالي للشمس الذي يعبر الولايات المتحدة في عام 2046، ولكن سيكون كسوف الشمس الكلي مرئيًا من أمريكا الشمالية في 8 أبريل 2024.

المصدر: خريطة ناسا التفاعلية لكسوف الشمس الحلقي لعام 2023.