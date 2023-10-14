يوتا ترحب بكسوف الشمس الحلقي المذهل

تحتل ولاية يوتا مركز الصدارة حيث سيشهد كسوف الشمس الحلقي المرتقب سماء صباح يوم السبت. وقد توافد الناس من كل حدب وصوب إلى ولاية خلية النحل لمشاهدة هذه الظاهرة السماوية، حيث لا يمكن رؤيتها إلا في مواقع مختارة في جميع أنحاء البلاد. في حين أن الأجزاء الجنوبية والوسطى من ولاية يوتا ستشهد التأثير الكامل للكسوف، يمكن للمناطق الشمالية أن تتوقع تغطية بنسبة 90 بالمائة تقريبًا.

آخر مرة شهدت فيها الولايات المتحدة كسوفًا بهذا الحجم كانت في عام 2017. وقد أثار هذا الحدث النادر جوًا من الإثارة والفضول بين السكان المحليين والزوار.

ويحدث الكسوف الحلقي عندما يصطف القمر مباشرة أمام الشمس، مما يخلق مشهدا بصريا ساحرا. ومع ذلك، على عكس كسوف الشمس الكلي حيث يحجب القمر الشمس بالكامل، يشكل الكسوف الحلقي تأثير "حلقة النار"، حيث تظل الحافة الخارجية للشمس مرئية حول القمر.

ومن المهم أن نلاحظ أن التحديق المباشر في كسوف الشمس، وخاصة ليس كليًا، يمكن أن يكون ضارًا للعينين. النظارات الشمسية العادية ليست كافية للرؤية الآمنة، لأنها لا توفر الحماية الكافية من أشعة الشمس الشديدة. ولضمان سلامة العين، تنصح وكالة ناسا باستخدام نظارات كسوف الشمس الحاصلة على شهادة ISO 12312-2.

يوفر هذا الحدث الآسر فرصة نادرة للتعجب من عجائب الكون ويكون بمثابة تذكير بالجمال الهائل والقوة الموجودة في نظامنا الشمسي. عندما يجتمع المتفرجون لمشاهدة هذه الظاهرة، فإنهم يتشاركون شعورًا جماعيًا بالرهبة والتقدير للمشهد الكوني الذي يتكشف أعلاه.

مصادر:

- ناسا

– سولت ليك تريبيون