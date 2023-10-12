خسوف "حلقة النار" النادر الذي يبهر الأمريكتين

سيشهد يوم السبت كسوف حلقي للشمس، يعرف باسم "حلقة النار"، في أجزاء من غرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والجنوبية. أثناء الكسوف، سيكون القمر محاذيًا تمامًا بين الأرض والشمس، ولن يترك سوى الحافة الخارجية للشمس مرئية. سيؤدي هذا إلى إنشاء حدود مشرقة ومتوهجة حول القمر لمدة تصل إلى خمس دقائق. وسيكون الكسوف مرئيا على طول مسار ضيق يمتد من ولاية أوريغون إلى البرازيل، بينما يشهد باقي نصف الكرة الغربي كسوفًا جزئيًا. ويعد هذا الحدث بمثابة مقدمة لكسوف الشمس الكلي الذي سيحدث في أبريل 2024، والذي سيكون مرئيًا في جميع أنحاء المكسيك والنصف الشرقي من الولايات المتحدة وكندا.

وسيمتد مسار "حلقة النار" بعرض 130 ميلًا تقريبًا، ويدخل الولايات المتحدة عبر ولاية أوريغون ويسافر عبر نيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس، بالإضافة إلى أجزاء من أيداهو وكاليفورنيا وأريزونا وكولورادو، قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة. الخروج إلى خليج المكسيك. ثم سيعبر شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، بالإضافة إلى بليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وكولومبيا وأخيرًا البرازيل. وسيستمر الكسوف بأكمله من 2.5 إلى 3 ساعات في أي مكان، مع استمرار جزء "حلقة النار" من ثلاث إلى خمس دقائق حسب الموقع.

في الولايات المتحدة وحدها، يعيش أكثر من 6.5 مليون شخص على طول المسار الحلقي، بالإضافة إلى 68 مليون شخص إضافي على بعد 200 ميل من المسار. وهذا يعني أن الملايين من الناس ستتاح لهم الفرصة لمشاهدة هذا الحدث السماوي المذهل. وفي المناطق التي ستكون فيها "حلقة النار" مرئية، سيبدو القمر وهو يأخذ قضمة كبيرة من الشمس.

لمشاهدة الكسوف بأمان، من المهم حماية عينيك باستخدام نظارات كسوف الشمس المعتمدة أو استخدام طرق عرض أخرى غير مباشرة مثل جهاز العرض ذو الثقب. النظارات الشمسية ليست كافية لمنع تلف العين. تتطلب الكاميرات والمناظير والتلسكوبات أيضًا مرشحات شمسية خاصة لاستخدامها بأمان أثناء الكسوف.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون رؤية الكسوف شخصيًا، ستوفر ناسا والمنظمات الأخرى بثًا مباشرًا للحدث. وستكون الفرصة التالية لمشاهدة كسوف "حلقة النار" في الولايات المتحدة عام 2039، حيث ستكون ألاسكا الولاية الوحيدة في مسار الكسوف الكلي.