أين وكيف نشهد كسوف الشمس الحلقي؟

يحدث كسوف الشمس عندما يكون القمر محاذيًا تمامًا بين الشمس والأرض، مما يلقي بظلاله ويحجب الشمس عن الأنظار. ومع ذلك، ليست كل كسوفات الشمس متشابهة. ويحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض، والمعروفة باسم الأوج، مما يجعله يبدو أصغر قليلاً من الشمس. وهذا يخلق مشهدا يعرف باسم "حلقة النار"، حيث يمكن رؤية هالة برتقالية حول القمر خلال المرحلة القصوى من الكسوف.

لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي، أفضل الأماكن التي يمكنك التواجد فيها هي على طول المسار الحلقي. لدى صحيفة نيويورك تايمز خريطة توضح المسار التقريبي للكسوف. مدن مثل يوجين، أوريغون؛ إيلي وباتل ماونتن في نيفادا؛ ريتشفيلد، يوتا؛ روزويل وألبوكيرك في نيو مكسيكو؛ وتقع ميدلاند وسان أنطونيو وكوربوس كريستي في تكساس ضمن هذا المسار. خارج الولايات المتحدة، مدن مثل كامبيتشي وتشيتومال في المكسيك؛ مدينة بليز، بليز؛ أولانشيتو، هندوراس؛ كالي، كولومبيا؛ وسيواجه تيفي وجواو بيسوا في البرازيل أيضًا الحلقي.

المدن الكبرى التي ليست في مسار الحلقة، بما في ذلك سياتل ولوس أنجلوس ولاس فيغاس وهيوستن ومكسيكو سيتي وبوغوتا وريو دي جانيرو وتيغوسيغالبا، ستظل تشهد كسوفًا جزئيًا كبيرًا.

ومن المقرر أن يبدأ الكسوف الحلقي فوق المحيط الهادئ شمال غرب البر الرئيسي للولايات المتحدة عند الفجر. في ولاية أوريغون، سيكون الكسوف الجزئي للشمس مرئيًا في وقت مبكر من الساعة 11:05 صباحًا بالتوقيت الشرقي، مع حدوث حلقي حوالي الساعة 12:16 مساءً، ثم سيكتسح الكسوف الولايات المتحدة ويصل إلى ساحل تكساس في حوالي الساعة 12:58 مساءً بالتوقيت الشرقي. . ومن المقرر أن يمر فوق المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية، وينتهي عند سواحل البرازيل عند الساعة 3:48 مساءً بالتوقيت الشرقي.

من الضروري أن تتذكر أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء كسوف الشمس يمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة لعينيك. لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي أو الجزئي بأمان، تأكد من استخدام معدات حماية العين المناسبة، مثل نظارات الكسوف المعتمدة. إذا لم يكن لديك إمكانية الوصول إلى مثل هذه المعدات، يمكنك إنشاء كاميرا ذات ثقب صغير عن طريق عمل نمط متقاطع بأصابعك أو إحداث ثقب في بطاقة الفهرسة لمراقبة صورة الكسوف المسقطة على الأرض بشكل غير مباشر. هناك خيار آخر يتمثل في صنع جهاز عرض ذو ثقب صغير باستخدام الأدوات المنزلية اليومية.

تذكر دائمًا إعطاء الأولوية لسلامة عينيك عند مشاهدة كسوف الشمس.

مصادر:

نيويورك تايمز – مسارات كسوف الشمس – خريطة