أكتوبر 2023 سيأتي بأحداث فلكية نادرة: كسوف الشمس والقمر

يترقب عشاق الفضاء بفارغ الصبر حدثين سماويين نادرين من المقرر حدوثهما في أكتوبر 2023. الأول، في 14 أكتوبر، سيكون هناك كسوف جزئي للشمس، يُعرف أيضًا باسم كسوف "حلقة النار"، ويمكن رؤيته في معظم أنحاء الأمريكتين لأول مرة منذ ذلك الحين. 2012. سينتقل الكسوف من ساحل ولاية أوريجون إلى خليج المكسيك، مما يوفر لملايين الأشخاص في النصف الغربي من الكرة الأرضية فرصة مشاهدة هذه الظاهرة المذهلة. خلال هذا الكسوف، سيشكل القمر دائرة متحدة المركز، تاركًا حافة الشمس المكشوفة مكشوفة، مما يشبه حلقة النار. تعتبر حماية العين المتخصصة ضرورية عند مراقبة هذا النوع من كسوف الشمس.

وعلى الرغم من أن كسوف الشمس الدائري الناري لن يكون مرئيا من الهند، إلا أنه يمكن للأفراد المهتمين من جميع أنحاء العالم مشاهدته عبر البث الرسمي لوكالة ناسا والمتوفر على قناتهم على اليوتيوب. وسيبدأ الكسوف في ولاية أوريجون وينتهي في تكساس. قدمت وكالة ناسا خيار "إعلامي" على قناتها على YouTube للمستخدمين الذين يرغبون في تلقي تنبيهات حول البث المباشر. ومن المقرر أن يبدأ كسوف الشمس عند الساعة 11:29 مساءً بتوقيت الهند يوم 14 أكتوبر 2023، وينتهي عند الساعة 11:34 مساءً في نفس اليوم.

ويحدث كسوف الشمس عندما يكون القمر في أو بالقرب من أبعد نقطة له عن الأرض ويمر أمام الشمس. ولأن القمر يبدو أصغر من الشمس بسبب بعده عن الأرض، فهو لا يغطي الشمس بالكامل، مما يؤدي إلى ظهوره على شكل حلقة أثناء كسوف الشمس الحلقي.

علاوة على ذلك، من المقرر أن يحدث خسوف القمر في 28 أكتوبر 2023. ويحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، مما يتسبب في إلقاء ظل الأرض على سطح القمر. هذه الأحداث الساحرة تحدث فقط خلال اكتمال القمر. وسيكون الخسوف القمري القادم مرئيا من مناطق مختلفة، بما في ذلك آسيا وروسيا وأفريقيا والأمريكتين وأوروبا والقارة القطبية الجنوبية وأوقيانوسيا.

وفي نيودلهي، يمكن رؤية خسوف القمر في السماء الجنوبية الغربية حيث يقع القمر على ارتفاع 62 درجة فوق الأفق. ومن المتوقع أن تحدث أقصى نقطة للخسوف في الهند عند الساعة 1:45 صباحا، حيث سيكون 12% من سطح القمر في الظل.

توفر هذه الأحداث الفلكية النادرة فرصة ممتازة للأفراد في جميع أنحاء العالم لمشاهدة جمال عالمنا وتقديره.

مصادر:

- ناسا

- لايف مينت