مكان مشاهدة البث المباشر لكسوف الشمس الحلقي "Ring of Fire" على YouTube

سيحدث يوم السبت 14 أكتوبر 2023، حدث فلكي ملحوظ يعرف باسم كسوف الشمس الحلقي. خلال هذا الحدث، سيمر القمر بين الشمس والأرض، مما يخلق تأثير "حلقة النار" المذهل الذي سيكون مرئيًا لأكثر من أربع دقائق. ومع ذلك، لن يتم ملاحظة هذه الظاهرة إلا من خلال مسار ضيق يمتد بعرض 125 ميلاً، من ولاية أوريغون عبر تكساس.

وبالنسبة لأولئك الذين هم خارج هذا المسار، بما في ذلك أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية (باستثناء ألاسكا وطرف أمريكا الجنوبية)، سيكون كسوف الشمس الجزئي مرئيًا بدرجات متفاوتة. من المهم ملاحظة أن النظارات المناسبة لكسوف الشمس ضرورية للمشاهدة الآمنة.

في حالة عدم توفر سماء صافية أو إذا كنت تقيم في منطقة لن يكون فيها الكسوف مرئيًا، فهناك العديد من المصادر ذات السمعة الطيبة حيث يمكنك متابعة كسوف الشمس الحلقي "حلقة النار" في الوقت الفعلي عبر الإنترنت.

من المقرر أن يبدأ الكسوف في 14 أكتوبر الساعة 15:03 بالتوقيت العالمي (11:03 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة) مع ظهور الكسوف الكامل في الموقع الأول الساعة 16:10 بالتوقيت العالمي (12:10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة). سيكون تأثير "حلقة النار" مرئيًا فوق الولايات المتحدة لمدة 45 دقيقة و8 ثوانٍ قبل ملاحظته من أمريكا الوسطى والجنوبية.

ولمشاهدة البث المباشر لكسوف الشمس الحلقي "حلقة النار"، إليك بعض المصادر الموصى بها:

1. Timeanddate.com: توفر هذه المنصة الموثوقة مناظر حية لمختلف حالات الكسوف. سيعرضون الحدث بأكمله من مرصدهم المتنقل، ويلتقطون بثًا مباشرًا وصورًا من علماء الفلك، ويقدمون تعليقات الخبراء.

2. تلفزيون ناسا: ستقوم وكالة ناسا ببث مباشر للكسوف من ألبوكيرك، نيو مكسيكو، وكيرفيل، تكساس. لقد أصدروا مقطعًا دعائيًا للحدث، والذي يمكن مشاهدته على موقعهم على الإنترنت.

3. مرصد لويل: سيوفر مرصد لويل، المعروف ببثه المباشر لعلم الفلك، ومقره في فلاجستاف، أريزونا، بثًا حيًا من مرصد Sunspot Solar التابع لجامعة ولاية نيو مكسيكو. ستتوفر أيضًا مناظر الكسوف الجزئي للشمس من مرصد Giovale Open Deck الخاص بـ Lowell.

4. Slooh: Slooh هي خدمة تلسكوب آلي تقوم ببث مباشر للكون عبر متصفح الويب. سوف يقومون ببث حفلة النجوم مباشرة مع تعليقات الخبراء ومناظر التلسكوب الحية للكسوف.

5. Exploratorium: بالتعاون مع وكالة ناسا، يرسل Exploratorium بعثات استكشافية إلى جميع أنحاء العالم لمشاهدة بث مباشر لكسوف الشمس. بالنسبة لكسوف الشمس الحلقي، سوف يقومون ببث مشاهد التلسكوب الحية من إيلي، نيفادا، ووادي الآلهة، يوتا. بالإضافة إلى ذلك، سيكون البث المباشر متاحًا باللغة الإسبانية ومع تقنية الصوتنة، والتي توفر تمثيلًا سمعيًا للكسوف في الوقت الفعلي.

لقد تم فحص هذه القنوات خلال فترات الكسوف السابقة، مما يضمن موثوقية التدفقات وأنها تأتي من مصادر موثوقة مثل علماء الفلك والمراصد وعشاق الكسوف المتفانين.

لذلك، حتى لو لم تتمكن من مشاهدة كسوف الشمس الحلقي "حلقة النار" شخصيًا، فلا يزال بإمكانك تجربة جماله المذهل من خلال هذه البث المباشر. تذكر مراجعة مواقع المصادر للحصول على آخر التحديثات حول البث المباشر.

مصادر:

– Timeanddate.com

– تلفزيون ناسا

– مرصد لويل

– سلو

- قاعة الاستكشاف