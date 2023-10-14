خسوف "حلقة النار" النادر يضيء السماء

بدأ خسوف "حلقة النار" النادر بالظهور صباح السبت، إيذانا بالمرحلة الأولى من هذا الحدث السماوي المتوقع أن يعبر الأمريكتين. ويحدث الكسوف، المعروف أيضًا باسم كسوف الشمس الحلقي، عندما يمر القمر بين الأرض والشمس، تاركًا حدودًا مشرقة ومتوهجة. وعلى عكس الكسوف الكلي للشمس، فإن القمر لا يغطي الشمس بالكامل.

بدأ الكسوف في مدينة يوجين بولاية أوريغون، حيث قامت وكالة ناسا ببث هذه الظاهرة على الهواء مباشرة. ومع ذلك، هدد الطقس الغائم والضبابي بحجب الرؤية في بعض الولايات الغربية، بما في ذلك كاليفورنيا وأوريجون. وعلى الرغم من احتمال ضعف الرؤية، تجمعت الحشود في البلدات والمدن الصغيرة على طول مسار الكسوف الضيق، أملا في رؤية واضحة للحدث السماوي.

وكان عشاق الكسوف من جميع الأعمار حريصين على مشاهدة هذه الظاهرة المذهلة. شومي كوداما، صبي يبلغ من العمر 11 عامًا من بورتلاند، أوريغون، استيقظ مبكرًا ليقود سيارته إلى يوجين مع والده. وأعرب عن افتتانه بالفضاء وهدفه رؤية كل أنواع الكسوف الممكنة.

وغطى مسار الكسوف ولايات أوريغون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس في الولايات المتحدة، مع شريحة من كاليفورنيا وأريزونا وكولورادو. ثم واصل طريقه إلى شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وكولومبيا والبرازيل. وشهدت بقية نصف الكرة الغربي كسوفًا جزئيًا.

سافر مراقبو الكسوف إلى مناطق نائية في الولايات المتحدة للحصول على أفضل رؤية للحدث. وفي حديقة برايس كانيون الوطنية في ولاية يوتا، انطلق الزوار في مسار معروف لمشاهدة الكسوف وسط أغطية الصخور الحمراء. كان هذا الحدث بمثابة تجربة موحدة للأشخاص من خلفيات متنوعة.

وبينما اعتمدت الرؤية على السماء الصافية، قامت وكالة ناسا وغيرها من المنظمات ببث الكسوف مباشرة لأولئك الذين لا يستطيعون مشاهدته شخصيًا. في البوكيرك، نيو مكسيكو، تلقى عشرات الآلاف من المتفرجين، الذين حضروا مهرجان المناطيد الدولي، نظارات مشاهدة لمشاهدة الكسوف والصعود الجماعي لبالونات الهواء الساخن.

ومع وقوع الحدث، ساعد علماء الفلك في صحراء تاتاكوا في كولومبيا الأفراد ضعاف البصر في تجربة الكسوف من خلال الخرائط المرتفعة والتغيرات في درجات الحرارة. وفي كانكون، قام الزوار الشباب ببناء أجهزة عرض صندوقية لمشاهدة حلقة النار بأمان. ربما استخدم المايا القدماء، الذين أشاروا إلى الكسوف باسم "الشمس المكسورة"، الزجاج البركاني الداكن لحماية أعينهم.

المدن والمتنزهات الوطنية على طول مسار الكسوف مستعدة لتدفق الزوار. ونصح المسؤولون السكان بتخزين الإمدادات في حالة الازدحام المروري. توقع برايس كانيون في ولاية يوتا أن يكون أكثر أيامه ازدحامًا في العام، بينما توقع متنزه بيدرا دا بوكا الحكومي في البرازيل حشودًا حريصة على استكشاف نتوءاته الصخرية.

واستمر الكسوف بأكمله، من البداية إلى النهاية، ما يقرب من ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات، مع استمرار مرحلة حلقة النار من ثلاث إلى خمس دقائق. ومن المقرر أن يحدث كسوف حلقة النار التالي في أكتوبر من العام المقبل في أمريكا الجنوبية، مع واحد في القارة القطبية الجنوبية في عام 2026. ولن تشهد الولايات المتحدة حلقة أخرى من كسوف النار حتى عام 2039، وستكون ألاسكا الولاية الوحيدة في مسارها مباشرة.

مصادر:

– مراسلو وكالة أسوشييتد برس باتريك ويتل في بورتلاند بولاية مين؛ سوزان مونتويا بريان في البوكيرك، نيو مكسيكو؛ برادي ماكومبس