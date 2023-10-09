كسوف نادر للشمس على شكل "حلقة النار" سيزين السماء يوم 14 أكتوبر

سيشهد العالم حدثا سماويا نادرا يوم 14 أكتوبر، حيث يظهر كسوف الشمس "حلقة النار" في السماء. خلال هذه الظاهرة، سيمر القمر أمام الشمس، مما يخلق تأثيرًا حلقيًا أو حلقة رائعة. وسيكون هذا المنظر المذهل مرئيا في أجزاء من أوروبا والأمريكتين، لكن للأسف لن يكون مرئيا في شبه القارة الهندية.

من المتوقع أن يبدأ كسوف الشمس الساعة 11:29 مساءً (IST) يوم 14 أكتوبر وينتهي الساعة 11:37 مساءً (IST). ومع ذلك، في حين أن الهنود قد يفوتون رؤية هذا الحدث المذهل شخصيًا، إلا أن لديهم خيار مشاهدته عبر الإنترنت. وستقوم وكالة ناسا ببث الكسوف على قناتها الرسمية على اليوتيوب، مما يوفر فرصة مشاهدة مباشرة لعشاقه في جميع أنحاء العالم.

ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض، ويمر بين الشمس وكوكبنا. يؤدي هذا الوضع إلى ظهور حلقة من ضوء الشمس، يشار إليها غالبًا باسم "حلقة النار". ومن المهم ملاحظة أن الكسوف الحلقي يختلف عن كسوف الشمس الكلي، حيث يظهر القمر بحجم الشمس بسبب قربه من الأرض.

وسيمر مسار الكسوف الحلقي من ساحل ولاية أوريغون إلى ساحل خليج تكساس. وستتاح للمراقبين في عدة ولايات أمريكية، بما في ذلك أوريغون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس وأجزاء من كاليفورنيا وأيداهو وكولورادو وأريزونا، فرصة مشاهدة هذا الحدث السماوي إذا سمحت الظروف الجوية بذلك. وسيواصل الكسوف بعد ذلك رحلته فوق المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية قبل أن ينتهي في المحيط الأطلسي عند غروب الشمس.

ومن الأهمية بمكان اتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء مشاهدة كسوف الشمس. إن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء كسوف الشمس الحلقي دون حماية متخصصة للعين يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا للعينين. يعد استخدام نظارات الكسوف ذات الرقم المرجعي ISO 12312-2 أمرًا ضروريًا لحماية عينيك. وينصح أيضًا بتجنب استخدام الكاميرات أو التلسكوبات أو المناظير أو الأجهزة البصرية لمشاهدة الشمس بدون مرشحات مناسبة. وبدلاً من ذلك، يمكن استخدام جهاز العرض ذو الثقب كبديل آمن لمشاهدة هذا الحدث الفلكي المذهل.

مصادر:

- ناسا

- ناشيونال جيوغرافيك