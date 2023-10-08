مشهد نادر: كسوف الشمس الحلقي لينعم السماء

يستعد مراقبو السماء في جميع أنحاء الولايات المتحدة بفارغ الصبر لحدث سماوي ساحر، وهو كسوف الشمس الحلقي. وسيوفر هذا الحدث الفريد عرضا مذهلا حيث يحجب القمر 90% من ضوء الشمس، تاركا دائرة مشرقة رائعة من الحافة الخارجية للشمس، تشبه حلقة النار.

وسيحدث هذا الكسوف الحلقي يوم السبت 14 أكتوبر في أجزاء من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية. سيمر مسار منطقة ذروة المشاهدة قطريًا عبر غرب الولايات المتحدة، من الجزء السفلي من شمال غرب المحيط الهادئ إلى خليج المكسيك. المتفرجون المحظوظون الذين كانوا في المسار المباشر للكسوف سيشاهدون القمر يظلم مركز الشمس، بينما يترك حلقة خارجية نارية مذهلة.

حتى بالنسبة لأولئك الذين هم خارج مسار الكسوف الكلي، سيظل الكسوف الجزئي يوفر مشهدًا آسرًا. ويختلف مدى الكسوف الجزئي تبعا لموقع المشاهدة. ستشهد ميشيغان، على سبيل المثال، ما يقرب من 30٪ من الشمس يحجبها القمر، مما يؤدي إلى تأثير "هلال الشمس" الساحر.

سيختلف توقيت الكسوف بناءً على الموقع، حيث تبدأ فترة الكسوف الجزئي من حوالي الساعة 11:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي إلى ما قبل الساعة 2:30 ظهرًا. ولتحديد الوقت الدقيق للكسوف في مدن محددة بدقة، يقدم موقع Eclipse2024.org "محاكي الكسوف".

بالنسبة للمشاهدين غير القادرين على مشاهدة الحدث شخصيًا، ستقوم وكالة ناسا ببث الكسوف مباشرة على صفحتها على اليوتيوب. ومن الأهمية بمكان توخي الحذر أثناء الكسوف واستخدام حماية العين المناسبة. إن مشاهدة الكسوف مباشرة أو استخدام الكاميرات أو المناظير أو التلسكوبات بدون نظارات الكسوف الخاصة أو المرشحات الشمسية يمكن أن يؤدي إلى تلف العينين بشدة.

يعد الكسوف الحلقي في 14 أكتوبر بمثابة مقدمة لحدث شمسي أكثر استثنائية في 8 أبريل 2024. خلال هذا الكسوف الكلي للشمس، ستشهد ميشيغان تغطية بنسبة 99٪ وستكون على مسافة قصيرة بالسيارة من مسار الكسوف الكلي.

استعد لتندهش من عجائب الكون وحدد التقويم الخاص بك لكسوف الشمس الحلقي هذا الأسبوع. تأكد من حصولك على نظارات الكسوف أو المرشحات الشمسية المعتمدة من وكالة ناسا لحماية عينيك أثناء هذا المشهد السماوي.

المصدر: ناسا، GreatAmericanEclipse.com، Eclipse2024.org

التعاريف:

– كسوف الشمس الحلقي: نوع من كسوف الشمس حيث يحجب القمر المنطقة الوسطى من الشمس، تاركاً دائرة مشرقة كاملة من الحافة الخارجية للشمس مرئية.

- مسار الكُلي: المنطقة على الأرض التي يصطف فيها القمر تماما مع الشمس، مما يؤدي إلى حجب أشعة الشمس بشكل كامل.

– حدث سماوي: ظاهرة تحدث في السماء، وترتبط عادة بأحداث فلكية.