في نهاية هذا الأسبوع، ستتاح للأميركيين وسكان أميركا الوسطى والجنوبية الفرصة لمشاهدة ظاهرة شمسية نادرة تعرف باسم كسوف "حلقة النار". سيكون الكسوف الحلقي للشمس القادم مرئيًا في العديد من الولايات الغربية في الولايات المتحدة، بما في ذلك أوريغون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس وأجزاء من كاليفورنيا وأيداهو وكولورادو وأريزونا. يوضح محرر ناشيونال جيوغرافيك وخبير الفضاء ألي يانغ أنه خلال هذا الكسوف، سيمر القمر أمام الشمس، ليظهر أصغر قليلاً ويخلق "شظية من الشمس على شكل حلقة" للمراقبين المحظوظين في المكان المناسب في الوقت المناسب.

على الرغم من أن الكسوف الحلقي ليس نادرًا بشكل خاص، فمن غير المعتاد أن يعبر مسار الكسوف الولايات المتحدة. ويعود آخر كسوف "حلقة النار" الذي شوهد في الولايات المتحدة إلى عام 2012، وبعد نهاية هذا الأسبوع، لن تكون هذه الظاهرة قابلة للرصد مرة أخرى حتى عام 2039. ومع ذلك، يؤكد يانغ على أهمية حماية العين عند مشاهدة الكسوف، حتى لو كان جزءًا منه فقط. من الشمس مرئية. وتحذر من أن تلف العين الذي لا يمكن إصلاحه يمكن أن يحدث في ثوانٍ، لذلك من الضروري استخدام نظارات الكسوف المعتمدة من ISO أو تجربة طرق المشاهدة غير المباشرة مثل الإسقاط ذو الثقب.

يوفر الكسوف تجربة فريدة متعددة الحواس، وفقًا ليانغ. لا يمكن للمراقبين مشاهدة الحدث السماوي فحسب، بل قد يسمعون أيضًا ظهور حيوانات ليلية ويشعرون بتغيرات في درجة الحرارة عندما يحجب القمر الشمس. كما أن للكسوف أهمية علمية، حيث سيطلق العلماء صواريخ وبالونات لقياس التغيرات في درجة الحرارة والضغط والتأين خلال الحدث. ستساعد البيانات التي تم جمعها في إجراء المزيد من الأبحاث خلال الكسوف الكلي المتوقع في 8 أبريل 2024.

للراغبين في مشاهدة هذه الظاهرة النادرة، يمكن العثور على مزيد من المعلومات على NatGeo.com.

مصادر:

– آلي يانغ، محرر ناشيونال جيوغرافيك وخبير الفضاء