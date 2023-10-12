كسوف "حلقة النار": اختبار لمشغلي الشبكات الأمريكية في التعامل مع تقلبات الطاقة المتجددة

يستعد مشغلو الشبكات في الولايات المتحدة لأكبر تجربة خاضعة للرقابة نتيجة لكسوف "حلقة النار" القادم. وفي 14 أكتوبر، سوف يحجب الكسوف الشمس ويحتمل أن يؤدي إلى انقطاع ما يصل إلى 28,300 جيجاوات من توليد الطاقة الشمسية، وهو ما يعادل إعتام منزل واحد من كل تسعة منازل أمريكيين بشكل مؤقت. وعلى الرغم من عدم توقع حدوث نقص في الطاقة، إلا أن هذه التجربة ستوفر للمشغلين رؤى حول كيفية إدارة تقلبات الطاقة المتجددة في المستقبل.

وسيؤدي الكسوف الحلقي، الذي يتحرك قطريًا عبر البلاد من ولاية أوريغون إلى تكساس، إلى تعطيل توليد الطاقة الشمسية على طول مساره. وسيختلف التأثير اعتمادًا على المناطق الزمنية، حيث ستكون كاليفورنيا وتكساس الأكثر تضرراً. قد تشهد ولاية كاليفورنيا توقف ما يصل إلى 14,500 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بينما قد تشهد ولاية تكساس توقف 11,900 ميجاوات من توليد الطاقة الشمسية.

ويتمتع مشغلو الشبكات في كلتا الولايتين بالمهارة في إدارة انقطاع مصادر الطاقة المتجددة، باستخدام وحدات الفحم والغاز الطبيعي، وتخزين البطاريات، وضبط استخدام الطاقة. إنهم يخططون لاستخدام موارد مختلفة مثل البطارية والطاقة المائية والغاز لتلبية الطلب أثناء الكسوف.

وسيكون للكسوف تأثير مزدوج في كاليفورنيا وتكساس، حيث سيؤثر على كل من مزارع الطاقة الشمسية واسعة النطاق ومنشآت الطاقة الشمسية على الأسطح. وقد يؤدي الانخفاض في توليد الطاقة الشمسية على الأسطح إلى زيادة الطلب بشكل كبير. ومن المتوقع أيضًا أن يتأثر توليد الرياح، حيث من المحتمل أن تنخفض سرعة الرياح بمقدار 2 إلى 6 ميل في الساعة أثناء الكسوف، مما يقلل من توليد الرياح بحوالي 10٪.

وستواجه مناطق أخرى، مثل نيفادا ويوتا وأريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو، تحديات مماثلة أيضًا بسبب الكسوف. ويتمتع الغرب الأوسع، بما في ذلك هذه المناطق، بقدرة إضافية تبلغ 16,700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ومن المتوقع أن ينخفض ​​توليد الطاقة الشمسية بنسبة 65% إلى 90% خلال الحدث.

وحتى المناطق التي ليست في المسار المباشر للكسوف ستشهد تأثيراته، حيث يتوقع مشغلو الشبكات في وسط الولايات المتحدة ونيويورك أن يتوقف توليد الطاقة الشمسية عن العمل. ويعد هذا الكسوف بمثابة اختبار تجريبي للكسوف الكامل المقرر حدوثه في إبريل المقبل، حيث ستحجب الشمس تماما.

ستوفر هذه التجربة بيانات مهمة لمشغلي الشبكات في إدارة تقلبات الطاقة المتجددة في المستقبل والاستعداد لكسوف الشمس الأكبر.