كسوف "حلقة النار" المذهل يبهج المتفرجين في غرب الولايات المتحدة

أظلمت السماء، وتحولت الظلال على الأرض إلى شكل هلال، وانفجرت الحشود بالهتافات. شهدت الأجزاء الغربية من الولايات المتحدة مشهدا نادرا وساحرا يوم السبت: كسوف الشمس على شكل "حلقة النار". وقد أسر هذا الحدث السماوي المتفرجين على طول مساره الضيق، وقدم عرضًا مذهلاً ترك الكثيرين في حالة من الرهبة.

وتزامن الكسوف مع مهرجان ألبوكيرك الدولي السنوي للمناطيد، مما أضاف طبقة إضافية من الإثارة إلى الاحتفالات. انطلقت البالونات خلال صعود جماعي بعد وقت قصير من الفجر، تلاه الكسوف بعد بضع ساعات. قام منظمو الحدث بإعداد 80,000 ألف زوج من نظارات الرؤية للحشد الهائل، حتى أن بعض الطيارين استخدموا مواقد البروبان الخاصة بهم لإطلاق النيران إلى الأعلى في انسجام تام.

على عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يغطي القمر الشمس بالكامل، فإن كسوف حلقة النار يترك حدودًا مشرقة ومتوهجة عندما يصطف القمر مع الشمس والأرض. ومر مسار كسوف الشمس يوم السبت عبر أوريغون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس، مع جزء من كاليفورنيا وأريزونا وكولورادو. جلب هذا الحدث مراقبي الكسوف من جميع أنحاء الولايات المتحدة إلى المناطق النائية من البلاد، متلهفين لمشاهدة هذه الظاهرة النادرة.

أحد هذه المواقع كان منتزه برايس كانيون الوطني في جنوب ولاية يوتا، حيث انطلق المتفرجون في رحلة قبل الفجر لتأمين أفضل نقطة مراقبة. ومع تشكل حلقة النار، ترددت الهتافات عبر الأخاديد، مما خلق شعورًا بالوحدة والرهبة بين المراقبين. بالنسبة للكثيرين، كانت هذه تجربة العمر التي تذكرهم بعجائب الطبيعة ومكانهم في الكون.

في حين أعربت البلدات والمدن الصغيرة على طول مسار الكسوف عن مزيج من الإثارة والمخاوف بشأن الطقس وأعداد الزوار الهائلة، فإن الحدث جلب بلا شك الفرح والعجب لكل من السكان المحليين والمسافرين. كان كسوف "حلقة النار" هذا مجرد لمحة من المشهد الكوني القادم، مع كسوف كلي للشمس من المقرر أن يتقاطع مع الولايات المتحدة في أبريل من العام المقبل.

التعاريف:

– كسوف “حلقة النار”: نوع من كسوف الشمس، حيث يصطف القمر مع الشمس والأرض، ويترك حدودًا مشرقة ومتوهجة حول القمر.

– كسوف الشمس الكلي: كسوف الشمس الذي يغطي فيه القمر الشمس بالكامل، فيغرق المنطقة في الظلام.

مصادر:

– مهرجان البوكيرك الدولي للبالونات

- حديقة برايس كانيون الوطنية

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