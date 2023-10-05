يستخدم العلماء كسوف "حلقة النار" كتدريب للكسوف الكلي القادم

العلماء في الولايات المتحدة متحمسون لاستخدام كسوف الشمس الحلقي "حلقة النار" في أكتوبر كممارسة قيمة للكسوف الكلي الذي سيحدث في الأمريكتين العام المقبل. ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر بعيدا عن الأرض، مما يجعله يبدو أصغر قليلا من الشمس في السماء. ونتيجة لذلك، لا يستطيع القمر حجب الشمس تماما، مما يخلق "حلقة من النار" لبضع دقائق عندما يمر القمر أمام الشمس.

وقد خطط ممثلون من مؤسسة العلوم الوطنية (NSF) لفعاليات التوعية بالكسوف الحلقي في ألبوكيرك، نيو مكسيكو، وبولدر، كولورادو. ستتضمن هذه الأحداث شراكات مع ناسا، وإدارة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، وقبة فيسك السماوية بجامعة كولورادو، ومهرجان ألبوكيرك الدولي للمناطيد، ومتحف نيو مكسيكو للتاريخ الطبيعي والعلوم. الهدف هو إشراك الآلاف من أفراد الجمهور في مشاريع علوم الكسوف هذه.

وسيستخدم فريق البحث الكسوف الحلقي كفرصة للتحضير للكسوف الكلي للشمس الذي سيعبر الولايات المتحدة في 8 أبريل 2024. وسيعمل تلسكوب دانييل ك. إينوي الشمسي في ماوي، هاواي، وهو أكبر تلسكوب شمسي في العالم، على توفير رؤية عالية الدقة "دون عائق للشمس أثناء حدوث الكسوف". سيسمح هذا للعلماء بمقارنة نتائج إينوي مع التلسكوبات الأخرى والحصول على فهم أوضح للنشاط الشمسي وتأثيراته على الأرض.

خلال الكسوف الحلقي، سيتمكن العلماء من مراقبة الهالة النشطة للغاية، أو الغلاف الجوي العلوي للشمس، والذي يقترب من الحد الأقصى لنشاطه الشمسي في دورته التي تبلغ 11 عامًا. وهذا على النقيض من كسوف الشمس الكلي لعام 2017، حيث كان الإكليل أقل نشاطا. ستقوم NSF أيضًا بمراقبة الغلاف الأيوني، وهي طبقة من الغلاف الجوي للأرض تتفاعل مع الإشعاع الكهرومغناطيسي، لدراسة استجابتها للانسداد المؤقت للإشعاع الشمسي.

سيساهم مجتمع راديو هام في دراسات الغلاف الأيوني باستخدام أجهزة استقبال GPS الخاصة بهم لتتبع التغيرات في الغلاف الأيوني أثناء الكسوف. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم العلماء بمراقبة الطقس المحلي لمراقبة استجابته لنقص الإشعاع الشمسي. وفي أبريل/نيسان 2024، سوف يلاحق العلماء الكسوف الكلي بالطائرات لدراسة "الإكليل المنخفض"، الذي يشير إلى أجزاء من الغلاف الجوي العلوي للشمس لا يمكن ملاحظتها من الفضاء.

بعد كسوف الشمس الكلي في أبريل، لن يكون هناك كسوف آخر مرئي في الولايات المتحدة حتى عام 2044. لذلك، يستفيد العلماء إلى أقصى حد من هذه الكسوفات القادمة لجمع بيانات ورؤى قيمة حول النشاط الشمسي.

مصادر:

– المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF)

– موقع الفضاء.كوم