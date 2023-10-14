عرض مذهل: كسوف "حلقة النار" النادر يسلي الملايين في جميع أنحاء الأمريكتين

شاهد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الأمريكتين حدثًا سماويًا نادرًا يوم السبت، حيث حدث كسوف "حلقة النار" للشمس. وبدأ الكسوف بسماء داكنة وظلال على شكل هلال على الأرض، مما أدى إلى انطلاق هتافات الحشود التي تجمعت على طول المسار الضيق للكسوف. وفي ألبوكيركي بولاية نيو مكسيكو، حيث تزامن الكسوف مع مهرجان دولي للمناطيد، حصل المتفرجون على متعة مزدوجة، مع صعود جماعي بالبالون أعقبه الكسوف.

على عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يغطي القمر الشمس بالكامل، خلال كسوف "حلقة النار"، يترك القمر حدودًا مشرقة ومشتعلة حول الشمس عندما يصطف بين الأرض والشمس. وسافر مسار الكسوف عبر أوريغون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس في الولايات المتحدة، مع جزء من كاليفورنيا وأريزونا وكولورادو. ثم واصلت طريقها إلى المكسيك وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وكولومبيا والبرازيل. وشهدت بقية نصف الكرة الغربي كسوفًا جزئيًا.

واعتمدت مشاهدة الكسوف على سماء صافية، وقامت وكالة ناسا ومجموعات أخرى ببث الحدث مباشرة لأولئك الذين لا يستطيعون تجربته شخصيا. وفي المكسيك، تجمع مئات الأشخاص في كانكون لمشاهدة الكسوف باستخدام أجهزة العرض الصندوقية والتلسكوبات والنظارات الخاصة. وأطلق الأطفال المتحمسون صفيراً، ورفع بعض البالغين أذرعهم نحو السماء في رهبة من الحدث السماوي.

كما أثار الكسوف الفضول حول كيفية ملاحظة الحضارات القديمة، مثل حضارة المايا، لمثل هذه الظواهر. أشار المايا إلى الكسوف على أنه "الشمس المكسورة" وكان معروفًا أنهم علماء فلك عظماء. اعتقد بعض شعب المايا أن الكسوف كان لعنة، حيث لم يكن لديهم النظارات الواقية التي لدينا اليوم. يقترح علماء الآثار أن المايا ربما استخدموا الزجاج البركاني الداكن لحماية أعينهم.

بالنسبة لعشاق الكسوف في الولايات المتحدة، فقد نقلهم هذا الحدث إلى المناطق النائية من البلاد بحثًا عن أفضل رؤية ممكنة. في متنزه برايس كانيون الوطني في جنوب ولاية يوتا، تنزه الناس قبل شروق الشمس للعثور على المكان المثالي بين أغطية الصخور الحمراء. وفي اللحظة التي تشكلت فيها "حلقة النار"، ترددت الهتافات عبر الأخاديد.

لم يكن الكسوف مشهدًا فحسب، بل كان أيضًا تجربة موحدة لأولئك الذين شهدوه. وصفها الناس بأنها "تجربة العمر" وشيء "يوحدنا جميعًا". وعلى الرغم من الرؤية المتقطعة في بعض المناطق بسبب السحب، إلا أن الناس ما زالوا يستمتعون برؤية لمحات من الكسوف. بالنسبة للكثيرين، كانت فرصة مشاهدة "حلقة النار" تجربة لا تُنسى وجديرة بالاهتمام.

مصادر:

- وكالة انباء