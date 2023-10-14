كيفية مشاهدة الكسوف الحلقي للشمس اليوم بأمان

وسيكون كسوف الشمس الحلقي، المعروف أيضًا باسم "حلقة النار"، مرئيًا في أجزاء من الولايات المتحدة وشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية اليوم. ويحدث الخسوف عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، فيظهر على شكل حلقة من النار. ومن المهم مشاهدة الكسوف بأمان لحماية عينيك.

توصي ناسا باستخدام نظارات كسوف خاصة، أو عارض شمسي، أو مرشح شمسي للتلسكوب الخاص بك. إذا لم يكن لديك هذه العناصر، يمكنك إنشاء جهاز عرض ذو ثقب صغير أو استخدام مصفاة المطبخ لعرض صور متعددة للكسوف. من المهم عدم النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة للعين، لأن ذلك يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا للعين.

سيبدأ الكسوف في ولاية أوريغون الساعة 9:18 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ وسيتحرك جنوب شرق البلاد فوق أجزاء من كاليفورنيا ونيفادا وأيداهو ويوتا وأريزونا ونيو مكسيكو. ثم ستعبر تكساس وخليج المكسيك قبل أن تنتقل فوق يوكاتان وبليز والعديد من دول أمريكا الوسطى والجنوبية. وسينتهي الكسوف عند غروب الشمس فوق الساحل الشرقي للبرازيل.

وحتى لو لم تكن في المسار المباشر للكسوف، فقد تظل قادرًا على رؤية كسوف جزئي في جميع الولايات القارية البالغ عددها 41 ولاية، بما في ذلك ألاسكا. إذا لم يكن الطقس صافيًا أو لم تتمكن من مشاهدة الكسوف شخصيًا، فهناك بث مباشر متاح عبر الإنترنت. تستضيف وكالة ناسا ومتحف سان فرانسيسكو الاستكشافي البث المباشر الخاص بالحدث.

تذكر أن كسوف الشمس الحلقي التالي المرئي في أمريكا الشمالية لن يحدث حتى عام 2039 في ألاسكا و2046 في الولايات الـ 48 السفلى. لذا تأكد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاستمتاع بهذا الحدث السماوي النادر.

مصادر:

– وكالة ناسا: https://www.nasa.gov/

- الوقت والتاريخ: https://www.timeanddate.com/