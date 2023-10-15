استمتع ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الأمريكتين بعرض مذهل يوم السبت، حيث تسبب كسوف الشمس النادر "حلقة النار" في سماء داكنة وظلال على شكل هلال على الأرض. ويحدث الكسوف عندما يتحرك القمر أمام الشمس، ولا يترك سوى دائرة لامعة من الحافة الخارجية للشمس مرئية.

وفي منتجع كانكون الكاريبي، تجمع مئات الأشخاص في القبة السماوية لمشاهدة الكسوف. استخدم البعض أجهزة عرض صندوقية وتلسكوبات ونظارات خاصة لمراقبة الحدث بأمان. أطلق الأطفال المتحمسون صفيرًا، ورفع الكبار أذرعهم في رهبة عند حدوث الكسوف.

خارج القبة السماوية، تعجب البائعون الذين يبيعون النباتات من الظلال الفريدة التي يلقيها ضوء الشمس المتغير الذي يتسلل عبر أوراق الأشجار. ووصفت إحدى الباعة كارمن جاردين اللحظة كما لو أن العالم أصبح صامتًا وضبابيًا، لتبدأ الطيور في الغناء مرة أخرى بعد لحظات.

بالنسبة لبيلار كاسيريس، وهي معلمة متقاعدة في مدرسة ابتدائية، كان هناك شعور بالحيوية في مشاهدة الكسوف. لقد تتبعت ظله عبر قطعة من الورق المقوى، مستمتعةً بالارتباط مع عجائب الطبيعة.

أشار علماء الفلك في المايا القدماء إلى الكسوف على أنه "الشمس المكسورة" وربما استخدموا الزجاج البركاني الداكن لحماية أعينهم. في حين أن كسوف الشمس الكلي يغطي الشمس بالكامل، فإن حلقة من كسوف النار تترك حدودًا مشرقة ومشتعلة.

استمر الكسوف من ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات في أي مكان، مع استمرار جزء حلقة النار من ثلاث إلى خمس دقائق، اعتمادًا على الموقع. وشمل مسار الكسوف أجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك والعديد من دول أمريكا الوسطى والجنوبية.

سافر مراقبو الكسوف في الولايات المتحدة إلى المناطق النائية من البلاد للحصول على أفضل نقطة مراقبة. في ألبوكيرك، تزامن الكسوف مع مهرجان دولي للمناطيد، مما خلق متعة مزدوجة للمشاهدين وطياري منطاد الهواء الساخن الذين دمجوا الكسوف في رحلاتهم.

وتعجب المتحمسون في متنزه برايس كانيون الوطني في ولاية يوتا من حلقة النار، بينما ترددت الهتافات عبر الأخاديد. وشهد الزائرون في البلدات والمدن الصغيرة على طول مسار الكسوف مزيجًا من الإثارة والمخاوف المتعلقة بالطقس والمخاوف بشأن الاكتظاظ.

وخارج الأمريكتين، شهد الناس في جنوب كولومبيا ومكسيكو سيتي أيضًا كسوف الشمس. أصبحت صحراء تاتاكوا في كولومبيا موقعًا للأشخاص ضعاف البصر لتجربة الكسوف من خلال الخرائط المرتفعة والتغيرات في درجات الحرارة.

وقد ترك هذا الحدث أثراً دائماً في نفوس الكثيرين، وأثار الرهبة والشغف بالعلم. أعرب أحد المراقبين الشباب في كولومبيا عن حبه لعلم الفلك، ووصفه بأنه "تجربة مذهلة" كانت أفضل ما رآه في حياته.

وفي حين كان هذا الكسوف النادر "حلقة النار" مشهدا يحبس الأنفاس لمن شاهده، فإن الكسوف التالي سيحدث في أكتوبر من العام المقبل في أقصى الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية. وستشهد القارة القطبية الجنوبية كسوفًا حلقيًا ناريًا في عام 2026، وسيحل عام 2039 قبل ظهور كسوف آخر.

مصادر:

– ناسا (https://www.nasa.gov/)

– وكالة أسوشيتد برس (أ ف ب)