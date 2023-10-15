كسوف "حلقة النار" المذهل يبهر الحشود في جميع أنحاء الأمريكتين

شهد ملايين الأشخاص في جميع أنحاء الأمريكتين كسوفًا نادرًا للشمس على شكل "حلقة النار". تحرك القمر إلى مكانه، ليحجب كل شيء باستثناء دائرة لامعة من الحافة الخارجية للشمس. وتجمعت حشود متحمسة على طول المسار الضيق للكسوف، واستخدم البعض أجهزة عرض صندوقية وتلسكوبات ونظارات خاصة لمشاهدة المشهد. أطلق الأطفال صفيرًا من الإثارة، بينما رفع الكبار أذرعهم في رهبة. لاحظ البائعون الذين يبيعون النباتات الرقصة بين القمر والشمس واستمتعوا بالظلال الفريدة التي تلقيها أشعة الشمس المتغيرة. لقد عانى الناس من تغير درجات الحرارة والشعور بالثقل أثناء دوران الأرض. بالنسبة لعلماء فلك المايا القدماء، الذين ربما استخدموا الزجاج البركاني الداكن لحماية أعينهم، تمت الإشارة إلى الكسوف باسم "الشمس المكسورة".

وعلى عكس الكسوف الكلي للشمس، فإن حلقة الكسوف الناري لا تغطي الشمس بالكامل. تظل الحدود الساطعة والمشتعلة مرئية بينما يصطف القمر بين الأرض والشمس. استمر الكسوف من ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات إجمالاً، مع استمرار جزء حلقة النار من ثلاث إلى خمس دقائق، اعتمادًا على الموقع. وعبر مسار الكسوف عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة والمكسيك وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا وبنما وكولومبيا والبرازيل. قامت ناسا ومجموعات أخرى ببث الحدث مباشرة لأولئك الذين لم يتمكنوا من مشاهدته شخصيًا.

سافر المتحمسون إلى المناطق النائية من الولايات المتحدة، مثل حديقة برايس كانيون الوطنية في ولاية يوتا، للحصول على أفضل رؤية ممكنة. وتزامن الكسوف مع مهرجان المناطيد الدولي في ألبوكيرك، نيو مكسيكو، مما يوفر متعة مزدوجة للمشاهدين. وأعرب الناس عن شعورهم بالوحدة والرهبة أثناء مشاهدة الكسوف، ووصفوه بأنه تجربة لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر.

وجلب الكسوف الإثارة إلى البلدات والمدن الصغيرة الواقعة على طول مساره، على الرغم من أن البعض كان لديه مخاوف بشأن الطقس وتدفق الزوار. على الرغم من الغطاء السحابي المتقطع، لا يزال الناس في يوجين وأوريجون وجنوب كولومبيا يتعجبون من هذه الظاهرة. وسلط وزير العلوم الكولومبي الضوء على أهمية إلهام الأطفال في مثل هذه اللحظات لتعزيز العلوم باعتبارها مسعى مدى الحياة.

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