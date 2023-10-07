كسوف الشمس سيحدث في جميع أنحاء أمريكا الشمالية في 14 أكتوبر 2023

سيحدث كسوف الشمس في جميع أنحاء أمريكا الشمالية يوم السبت 14 أكتوبر. وسيكون الكسوف حلقيًا، مما يعني أن القمر لن يحجب الشمس تمامًا، مما يخلق تأثير "حلقة النار" للمشاهدين على طول الجزء الأكثر ظلمة من المسار. وسيبدأ الكسوف فوق المحيط الهادئ غرب جزيرة فانكوفر ويتجه نحو الجنوب الشرقي، ليصل إلى اليابسة في ولاية أوريغون. وسوف تعبر بعد ذلك سبع ولايات أمريكية أخرى قبل أن تنتقل إلى المكسيك وأمريكا الجنوبية.

أما في كندا، فسيكون الخسوف جزئيا. ستشهد المناطق المختلفة مستويات مختلفة من الرؤية. وستشهد منطقة فانكوفر وأوكاناغان في كولومبيا البريطانية حوالي 80% من الكسوف، بينما ستشهد كالجاري حوالي 70%، وريجينا 60%، ووينيبيج 50%، وتورونتو 30%، ومونتريال 20%، والمقاطعات الأطلسية 10%.

إن مشاهدة الكسوف مباشرة دون حماية مناسبة للعين ليس آمنًا، لأنه يمكن أن يسبب إصابة شديدة للعين. يُنصح بحماية العين المتخصصة المصممة للعرض الشمسي. كما يُحذر من رؤية الكسوف من خلال عدسة الكاميرا أو المنظار أو التلسكوب بدون مرشح شمسي خاص الغرض.

تتوفر خريطة تفاعلية لمسار الكسوف على الإنترنت للراغبين في تتبع مساره. لقد تم بالفعل حجز الفنادق الواقعة على طول مسار الكسوف، لذا يُنصح بتأمين أماكن الإقامة مسبقًا إذا كنت تخطط للسفر لمشاهدة الكسوف.

المصدر: جلوبال نيوز