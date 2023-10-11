استعد للكسوف الحلقي الجزئي في أمريكا الشمالية

سيشهد سكان أونتاريو كسوفًا حلقيًا جزئيًا في 14 أكتوبر، ويستمر لمدة ساعتين تقريبًا. وخلال هذه الظاهرة، سيكون القمر أقرب إلى الشمس، مما يجعله يبدو أصغر حجما ويشكل "حلقة من النار" في السماء. في حين أن الكسوف الكلي يغطي الشمس بالكامل، فإن الكسوف الحلقي الجزئي يغطيها جزئيًا فقط.

وستشاهد السماء الأكثر قتامة خلال الكسوف على الساحل الغربي للولايات المتحدة، بدءا من المحيط الهادئ. وستشهد فانكوفر حوالي 79 بالمئة من الشمس مغطاة بظل القمر. وفي تورونتو، سيتم تغطية حوالي 27 بالمائة من الشمس، مع حدوث ذروة التغطية في الساعة الواحدة ظهرًا تقريبًا

يمكن أن يكون للكسوف تأثير على البيئة والغلاف الجوي. يوضح بيير لانجلوا، مدير بعثات علم الفلك واستكشاف الكواكب التابعة لوكالة الفضاء الكندية، أن الكسوف العابر يخلق ليلة صغيرة، مما يتسبب في استيقاظ الحياة البرية لأنها ترى أن الوقت قد حل ليلاً.

أظهر العديد من الأشخاص اهتمامًا متزايدًا بعلم الفلك للهواة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في بيع النظارات الشمسية المخصصة لمشاهدة الكسوف وغيرها من معدات المشاهدة المعتمدة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف الحلقي ليس آمنًا. النظارات الشمسية العادية لن توفر الحماية الكافية، كما أن رؤية الشمس بدون المعدات المناسبة يمكن أن تسبب إصابة شديدة للعين.

إذا لم يكن لديك معدات عرض معتمدة، فإن بناء جهاز العرض الخاص بك هو وسيلة آمنة لتجربة الكسوف. تذكر ألا تنظر أبدًا مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة.

ومن المقرر أن يحدث الكسوف التالي، وهو كسوف كلي، في 8 أبريل 2024. وسيمر عبر المكسيك والولايات المتحدة وشرق كندا.

مصادر:

– معهد دنلاب لعلم الفلك والفيزياء الفلكية بجامعة تورنتو

– وكالة الفضاء الكندية

- ناسا

التعاريف:

– الكسوف الحلقي الجزئي: عندما يكون القمر أقرب إلى الشمس، مما يجعله يبدو أصغر حجما ويشكل “حلقة من النار” في السماء.

– الكسوف الكلي: عندما يغطي القمر الشمس بالكامل.

- النظارات الشمسية لمشاهدة الكسوف: نظارات شمسية ذات أغراض خاصة مصممة لحماية العيون أثناء كسوف الشمس.