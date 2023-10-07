الأحداث السماوية القادمة التي يجب مشاهدتها: الكسوف الحلقي والكسوف الكلي للشمس

خلال الأشهر القليلة المقبلة، هناك حدثان سماويان استثنائيان سوف يأسران المشاهدين في جميع أنحاء الأمريكتين. وفي 14 أكتوبر 2023، سيكون هناك كسوف حلقي "حلقة النار"، يليه كسوف كلي للشمس في 8 أبريل 2024. وسيحدث كلا الحدثين أثناء مرور القمر بين الأرض والشمس، مما يوفر للمشاهدين مشهدًا رائعًا .

في حين أن الكسوف الكلي للشمس يجذب المزيد من الاهتمام بسبب الوعد بالكلية، إلا أن هناك أيضًا اهتمامًا متزايدًا بالمناطق الواقعة على طول مسار الكسوف الحلقي. ولاحظ موقع مشاركة السيارات Turo زيادة في حجوزات السيارات في المدن الكبرى الواقعة في مسار الكسوف الحلقي، مثل أوريغون ونيو مكسيكو وتكساس. وبالمثل، أبلغ موقع Booking.com عن ارتفاع في عمليات البحث عن مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، وهي أكبر مدينة أمريكية في مسار الكسوف الحلقي.

وخلال الكسوف الحلقي، الذي يبدأ على ساحل ولاية أوريغون وينتهي في تكساس، سيغطي القمر أكثر من 90% من سطح الشمس، مما يخلق تأثير "حلقة النار" عند رؤيته بالنظارات الواقية. ويستمر مسار الكسوف عبر أمريكا الوسطى والجنوبية قبل أن ينتهي عند غروب الشمس فوق المحيط الأطلسي.

على الرغم من أن الكسوف الحلقي ليس مظلمًا مثل كسوف الشمس الكلي، إلا أنه يقدم بعض الملاحظات الفريدة. ويشير البروفيسور مارك ليتمان إلى أن السماء قد تتخذ ألوانًا غير عادية، وقد يكون هناك تأثير تبريد طفيف. يعد هذا الحدث بمثابة معاينة للكسوف الكلي للشمس لعام 2024، والذي تم الترحيب به باعتباره مثالًا لمشاهدة الكسوف.

تعد مشاهدة الكسوف الحلقي فرصة نادرة، حيث أن الكسوف التالي فوق الولايات المتحدة المتجاورة لن يحدث حتى عام 2046. بالنسبة لأولئك الموجودين في مسار الكسوف والذين يحصلون على رؤية واضحة، فإن رؤية "حلقة النار" هي بمثابة تذكير آسر لكسوف الشمس. مكاننا في الكون.

بالنسبة للمصورين المهتمين بالتقاط لقطات واسعة الزاوية للشمس المكسوفة، تعد المتنزهات الوطنية في ولاية يوتا، بما في ذلك متنزه برايس كانيون الوطني والنصب التذكاري الوطني جراند ستايركيس إيسكالانتي، مواقع مثالية. ومع ذلك، سيتم إغلاق منتزهات نافاجو القبلية، مثل Monument Valley، أثناء الكسوف الحلقي بسبب أهميتها المقدسة.

في نيو مكسيكو، توفر كل من ألبوكيركي وروزويل نقاط مراقبة ممتازة لمراقبة الكسوف الحلقي. وفي هذه المدن، يمكن للمشاهدين تجربة الحدث من ارتفاع عالٍ، مما يوفر منظورًا فريدًا.

توفر هذه الأحداث السماوية القادمة فرصة للمسافرين وعشاق علم الفلك لمشاهدة جمال وعجائب الكون بطريقة رائعة حقًا.

التعاريف:

– الكسوف الحلقي: نوع من كسوف الشمس يحدث عندما يغطي القمر مركز الشمس، تاركاً حلقة من ضوء الشمس مرئية حول حوافه.

– كسوف الشمس الكلي: نوع من كسوف الشمس حيث يغطي القمر الشمس بالكامل، ويلقي بظلاله على الأرض.

مصادر:

– سي إن إن: https://www.cnn.com/travel/article/annular-solar-Eclipse-2023-destinations/index.html