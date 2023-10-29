رؤى جديدة حول فصول زحل المتغيرة التي كشف عنها JWST

زحل، الكوكب الحلقي المعروف بجماله الساحر، هو أيضًا أعجوبة علمية لا تزال تأسر علماء الفلك وعلماء الكواكب. بفضل القدرات المبتكرة لتلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، كشف فريق من الباحثين من جامعة ليستر عن رؤى جديدة رائعة حول مواسم زحل المتغيرة.

يتعرض زحل، مثل الأرض، لتغيرات موسمية بسبب ميله المحوري. ومع ذلك، فإن مدار زحل حول الشمس يستغرق 30 عامًا، مما يعني أن مواسمه تستمر لفترة أطول بكثير مقارنة بفصول الأرض. مع انتهاء الصيف الشمالي المتأخر لزحل، لاحظ فريق جامعة ليستر اتجاهًا للتبريد، مما يشير إلى تحول في ديناميكيات الغلاف الجوي للكوكب.

باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) في تلسكوب جيمس ويب الفضائي، درس الباحثون الغلاف الجوي لزحل في ضوء الأشعة تحت الحمراء، مما سمح لهم بقياس درجات الحرارة والوفرة الغازية وتكوينات السحب. ومن خلال تحليل البيانات، اكتشفوا أن تدفقات الهواء الضخمة على مستوى الكوكب قد عكست اتجاهها مع اقتراب الاعتدال الخريفي، مما أدى إلى اتجاه التبريد في أواخر الصيف الشمالي لزحل.

كما قدمت الملاحظات لمحة أخيرة عن القطب الشمالي لزحل مع دوامته الدافئة المليئة بالغازات الهيدروكربونية قبل أن ينحسر في ظلام الشتاء القطبي. أظهرت الصور التي التقطتها MIRI الانبعاث الحراري من القطب الشمالي، وكشفت عن إعصار قطبي شمالي دافئ يبلغ عرضه 1500 كيلومتر، وتحيط به منطقة أوسع من الغازات الدافئة تسمى دوامة الستراتوسفير القطبية الشمالية.

مع انتقال زحل إلى الاعتدال الخريفي في عام 2025، ستبدأ الدوامة الستراتوسفيرية القطبية الشمالية في البرودة وتختفي في النهاية مع دخول نصف الكرة الشمالي فترة طويلة من الشتاء القطبي.

تقدم هذه النتائج رؤى لا تقدر بثمن حول أنماط الطقس بين الكواكب والفصول المتغيرة على زحل. ومن خلال دراسة تركيبة الغلاف الجوي لزحل والتغيرات في درجات الحرارة، يمكن للعلماء تعميق فهمهم لديناميكيات الكوكب المعقدة وتأثير التغيرات الموسمية على غلافه الجوي.

بينما نواصل استكشاف عجائب الكون، يوفر تلسكوب جيمس ويب الفضائي وقدراته الرائعة فرصًا غير مسبوقة لكشف أسرار الكواكب البعيدة، وتسليط الضوء على التفاعل المعقد بين الأجرام السماوية وبيئاتها الديناميكية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)؟

ج: إن تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو مرصد مداري يعمل بالأشعة تحت الحمراء، وهو يكمل ويوسع اكتشافات تلسكوب هابل الفضائي. فهو يغطي أطوال موجية أطول من الضوء ويحسن الحساسية بشكل كبير، مما يسمح له بمراقبة الأشياء والظواهر التي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق.

س: كيف قام الباحثون بدراسة الغلاف الجوي لزحل باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟

ج: استخدم الباحثون أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) في تلسكوب جيمس ويب الفضائي، والتي تحلل الغلاف الجوي لزحل في ضوء الأشعة تحت الحمراء. ومن خلال قياس درجات الحرارة، ووفرة الغازات، وتكوينات السحب، اكتسبوا نظرة ثاقبة لديناميكيات الغلاف الجوي للكوكب والتغيرات الموسمية.

س: ما أهمية دراسة فصول زحل المتغيرة؟

ج: إن فهم التغيرات الموسمية لزحل يساهم في معرفتنا بالأجواء الجوية للكواكب وتطورها مع مرور الوقت. ومن خلال دراسة كيفية تغير تركيبة الغلاف الجوي لزحل وتوزيع درجات الحرارة خلال فصوله الطويلة، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة لديناميكيات مناخ الكوكب وعمليات الغلاف الجوي.