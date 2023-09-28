اكتشف علماء الفلك فقدانًا غير متوقع للكتلة في النجم المتفجر

كشفت ملاحظة حديثة للمستعر الأعظم في مجرة ​​Pinwheel أن النجم فقد بشكل غير متوقع قدرًا كبيرًا من الكتلة قبل انفجاره. ووقع الانفجار، المعروف باسم SN 2023ixf، في شهر مايو واكتشفه عالم الفلك الياباني الهاوي كويتشي إيتاجاكي. وسرعان ما انضم علماء الفلك الهواة في جميع أنحاء العالم إلى مراقبة المستعر الأعظم بسبب قربه من الأرض. اهتم مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية (CfA) أيضًا بالمستعر الأعظم وأجرى ملاحظات متابعة باستخدام التلسكوبات الاحترافية.

وكشفت الملاحظات أن SN 2023ixf كان مستعرًا أعظم من النوع الثاني، مما يعني أنه يضم نجمًا تزيد كتلته عن ثمانية أضعاف كتلة الشمس. ومع ذلك، فإن ما كان غير عادي في هذا المستعر الأعظم هو عدم وجود "اختراق صدمة" في منحنى ضوءه. عادة، يحدث وميض الضوء هذا في وقت مبكر من تطور المستعر الأعظم عندما تخترق موجة الانفجار سطح النجم. في حالة SN 2023ixf، تأخر حدوث الصدمة بشكل كبير، مما يشير إلى وجود مادة كثيفة نتيجة فقدان الكتلة مؤخرًا.

وأظهر التحليل الإضافي للملاحظات أن النجم فقد كتلة قريبة من كتلة الشمس في العام الأخير قبل انفجاره. أدى فقدان الكتلة هذا إلى خلق سحابة غبار من المواد النجمية المقذوفة حول النجم، والتي كان على موجة صدمة المستعر الأعظم أن تمر عبرها قبل أن تصبح مرئية. إن قرب المادة المقذوفة من النجم يفسر تأخر اندلاع الصدمة.

توفر ملاحظات SN 2023ixf رؤى قيمة حول سلوك النجوم الضخمة في السنوات الأخيرة من حياتها. من خلال دراسة المستعرات الأعظم في مراحلها المبكرة، يمكن لعلماء الفلك أن يفهموا بشكل أفضل العمليات التي تؤدي إلى انفجار النجم. وتشير النتائج أيضًا إلى أن فقدان الكتلة يلعب دورًا حاسمًا في عدم استقرار النجوم الضخمة.

بشكل عام، يسلط هذا الاكتشاف الضوء على الأيام الأخيرة الغامضة للنجوم الضخمة، ويسلط الضوء على أهمية المراقبة الدقيقة والمبكرة للمستعرات الأعظم.

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– مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية (CfA)