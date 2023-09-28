رؤى جديدة في المادة المضادة: إظهار تفاعل الجاذبية

أجرى علماء في المركز الأوروبي للأبحاث النووية (CERN) تجربة توضح لأول مرة أن المادة المضادة تستجيب للجاذبية بنفس طريقة استجابة المادة العادية. تضمنت التجربة نظير المادة المضادة للهيدروجين، المعروف باسم الهيدروجين المضاد. ومن خلال تقليل المجالات المغناطيسية التي كانت تحبس الهيدروجين المضاد في البداية، لاحظ الباحثون سقوطه تحت تأثير الجاذبية. وتتوافق هذه النتيجة مع نظرية النسبية العامة لعالم الفيزياء ألبرت أينشتاين، والتي تتعامل مع كل المادة بالتكافؤ.

المادة المضادة، التي تمتلك نفس كتلة المادة العادية ولكن لها شحنة كهربائية معاكسة، هي توأم غامض للمادة العادية. ويتم إنتاجه بشكل طبيعي على الأرض من خلال اصطدام الأشعة الكونية بالذرات الموجودة في الغلاف الجوي. ومع ذلك، فإن المادة المضادة تُبيد بسرعة عند ملامستها للمادة. وبالتالي، فإن إنتاج ودراسة المادة المضادة يتطلب ظروفًا خاضعة للرقابة، كما هو الحال في تجربة CERN.

تستبعد هذه التجربة النظريات التي تفترض ارتفاع المادة المضادة، أو إظهار الجاذبية المضادة، في مجال الجاذبية الأرضية. تدعم هذه النتيجة مبدأ التكافؤ في نظرية أينشتاين، والذي يشير إلى أن المادة المضادة يجب أن تستجيب لقوى الجاذبية بنفس الطريقة التي تستجيب بها المادة. إنه معلم مهم في دراسة المادة المضادة، حيث يساهم في فهم أفضل لسلوكها ولغز ندرتها في الكون المرئي.

على الرغم من التنبؤات بإنتاج كميات متساوية من المادة والمادة المضادة خلال الانفجار الكبير، إلا أن هناك وفرة هائلة من المادة وشبه غياب للمادة المضادة الموجودة بشكل طبيعي. تظل أسباب هذا التفاوت غير واضحة وتظل سؤالًا مهمًا في الفيزياء.

في الختام، تقدم هذه التجربة الرائدة رؤى قيمة حول خصائص المادة المضادة وعلاقتها بالجاذبية. ويوضح أن المادة المضادة تتصرف وفقا لقوانين الجاذبية، مما يؤكد تنبؤات نظرية النسبية العامة لأينشتاين.

مصادر:

- الطبيعة (المادة المصدر)