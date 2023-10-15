جولة في النظام الشمسي بسرعة الضوء

تخيل لو كان بإمكانك السفر بسرعة الضوء والقيام بجولة في نظامنا الشمسي الواسع. وهذا بالضبط ما يتيح لك الفيلم القصير "Riding Light" القيام به. يأخذك هذا الفيديو الذي تبلغ مدته 45 دقيقة، والذي أنشأه ألفونس سوينهارت، في رحلة من الشمس إلى كوكب المشتري، ويعرض المسافات المذهلة واتساع نظامنا الشمسي.

في الفيديو، ينتقل فوتون واحد من الضوء من الشمس نحو الأطراف الخارجية لنظامنا الشمسي. أثناء مشاهدتك، تمر الكواكب الأربعة الأولى في أقل من 13 دقيقة. بعد ذلك، يمكنك إلقاء نظرة على فيستا، الكويكب الأكثر سطوعًا في حزام الكويكبات. يتبعها الكويكبات سيريس وبالاس بعد فترة وجيزة، مع استراحة مدتها ثلاث دقائق قبل ظهور هيجيا. أخيرًا، عليك الانتظار بينما تقترب من كوكب المشتري وأقماره الجاليلية.

من المهم أن نلاحظ أن الفيديو ينتهي عند كوكب المشتري، ولكن إذا تابعت، فسوف يستغرق الأمر 35 دقيقة أخرى للوصول إلى زحل، وحتى أطول للوصول إلى الكواكب الخارجية.

أحد الجوانب الرائعة في الفيديو هو كيفية توضيح المسافات الشاسعة في نظامنا الشمسي. الضوء، المادة الأسرع حركة في الكون، يستغرق أكثر من نصف ساعة للوصول إلى المشتري من الشمس. وهذا يوضح مدى ضخامة واتساع نظامنا الشمسي.

إذا كنت من عشاق الفضاء، فيمكنك أيضًا الاستمتاع بجولات فيديو أخرى للنظام الشمسي. على سبيل المثال، تعرض جولة هابل الكبرى الكواكب العملاقة، بينما توفر الجولة الافتراضية لمحطة الفضاء الدولية لمحة فريدة عن الحياة في الفضاء. يمكنك أيضًا القيام بجولة حول الكواكب الخارجية، أو القمر بدقة 4K، أو مشاهدة مقارنة لأحجام الكويكبات.

لذا اجلس واسترخي وانطلق في رحلة افتراضية عبر نظامنا الشمسي بسرعة الضوء. إنها تجربة مذهلة ستتركك في حالة من الرهبة من اتساع وجمال جوارنا الكوني.

مصادر:

- "ركوب الضوء: جولة في النظام الشمسي" بقلم ألفونس سوينهارت

– إيرث سكاي (المحررون)