مهمة APEP: فهم تأثيرات كسوف الشمس على طبقة الأيونوسفير

ومن المقرر أن يقوم علماء من بعثة الاضطرابات الجوية حول مسار الكسوف (APEP)، بقيادة أروه بارجاتيا، بدراسة تأثير كسوف الشمس على الغلاف الجوي العلوي. خلال كسوف الشمس الحلقي في 14 أكتوبر، سيشهد المراقبون تعتيم الشمس بنسبة 10٪ فقط من سطوعها الطبيعي، مما يؤدي إلى تأثير "حلقة النار" حيث يغطي القمر الشمس. على ارتفاع 50 ميلاً وما فوق، تصبح طبقة الأيونوسفير، وهي طبقة في الغلاف الجوي حيث تفصل الأشعة فوق البنفسجية الإلكترونات من الذرات لتكوين الأيونات والإلكترونات، مكهربة.

تمنع الطاقة المستمرة من الشمس هذه الجزيئات من إعادة الاتحاد طوال اليوم. ومع ذلك، أثناء كسوف الشمس، عندما يتضاءل ضوء الشمس بسرعة ثم يعود للظهور مرة أخرى، تتعرض درجة حرارة وكثافة الغلاف الأيوني لتقلبات حادة، مما يتسبب في انتشار الموجات عبره. تشبه هذه الظاهرة مرور قارب بمحرك عبر بركة، مما يؤدي إلى ظهور تموجات تنتشر إلى الخارج.

وللحصول على فهم أفضل لهذه التأثيرات، يخطط فريق APEP لإطلاق ثلاثة صواريخ متتالية: واحد قبل ذروة الكسوف، وواحد أثناء الذروة، وواحد بعد الكسوف. وستحمل هذه الصواريخ أدوات علمية لقياس التغيرات في المجالات الكهربائية والمغناطيسية والكثافة ودرجة الحرارة. إذا نجحت هذه القياسات، فستكون أول عمليات رصد متزامنة مأخوذة من مواقع متعددة في الغلاف الأيوني أثناء كسوف الشمس.

وبالإضافة إلى قياسات الصاروخ، ستقوم عمليات الرصد الأرضية بجمع بيانات عن كثافة الغلاف الأيوني وقياسات الرياح المحايدة. وسيستخدم مرصد Haystack التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الرادار لقياس الاضطرابات في طبقة الأيونوسفير بعيدًا عن مسار الكسوف. علاوة على ذلك، سيقوم فريق من جامعة Embry-Riddle للطيران بنشر بالونات الطقس على ارتفاعات عالية كل 20 دقيقة لقياس تغيرات الطقس مع تقدم الكسوف.

سيتم إطلاق صواريخ APEP مبدئيًا في نيو مكسيكو، وسيتم إعادة إطلاقها لاحقًا من منشأة الطيران والوبس التابعة لناسا في فرجينيا في 8 أبريل 2024، بالتزامن مع كسوف كلي للشمس يمر عبر الولايات المتحدة من تكساس إلى ماين.

مصادر:

– أروح بارجاتيا [1]

– جامعة إمبري ريدل للطيران [2]

– مرصد كومة القش التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا [3]

[1] المصدر: أرو بارجاتيا

[2] المصدر: جامعة إمبري ريدل للطيران

[3] المصدر: مرصد كومة قش التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا