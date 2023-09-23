أهمية ميو-إينوزيتول في حليب الثدي

غالبًا ما يُشار إلى حليب الثدي على أنه الدواء الأكثر تخصيصًا الذي يتلقاه الرضع، حيث يوفر لهم تغذية ملائمة تمامًا ويعزز التعبير الجيني الأمثل. استكشفت دراسة حديثة نُشرت في مجموعة سلسلة The Lancet للرضاعة الطبيعية ثراء الحليب البشري المصمم بعناية وسلطت الضوء على أهمية الميو-إينوزيتول، وهو كحول سكري حلقي.

خلال الأسبوعين الأولين من الرضاعة، تكون مستويات الميو-إينوسيتول في حليب الثدي مرتفعة وتنخفض تدريجياً مع مرور الوقت. يعد هذا التوقيت أمرًا بالغ الأهمية لأنه يتزامن مع فترة النمو السريع للدماغ عند الأطفال حديثي الولادة. تتشكل المشابك العصبية، وهي روابط بين الخلايا العصبية، بكثرة في المراحل المبكرة من نمو الدماغ. التشكيل السليم للمشابك العصبية يضع الأساس للتطور المعرفي، في حين أن التكوين غير الكافي للمشابك العصبية يمكن أن يؤدي إلى صعوبات في النمو.

ووجد الباحثون في جامعة ييل أيضًا أن الميو-إينوزيتول يعزز تكوين المشابك العصبية بين الخلايا العصبية في الخلايا العصبية للفئران المستنبتة. وهذا يدعم أيضًا دور الميو-إينوزيتول في تطور التشابك العصبي ويشير إلى أهميته في وظائف المخ.

ميو-إينوزيتول هو كحول سكري حلقي يعادل نصف حلاوة السكر. وهو موجود بشكل طبيعي في الدماغ ويشارك في التوسط في الاستجابة للهرمونات. بالإضافة إلى ذلك، فهو ضروري لتشكيل أغشية الخلايا. في حين أن أجسامنا يمكن أن تنتج ميو-إينوزيتول من الجلوكوز، فإن تناول القهوة والسكر، وكذلك بعض الحالات الطبية مثل مرض السكري، يمكن أن يزيد من متطلبات الجسم لهذا المركب.

في النماذج الحيوانية لمرض السكري، تساعد إضافة ميو-إينوزيتول مرة أخرى إلى النظام الغذائي على منع المضاعفات المرتبطة بالمرض، بما في ذلك تكوين إعتام عدسة العين. يوجد الميو-إينوسيتول أيضًا في نخالة الحبوب والبذور، وكذلك في اللوز والبازلاء والشمام.

بالإضافة إلى ميو-إينوزيتول، يحتوي حليب الثدي على مكونات فريدة أخرى ذات قيمة غذائية. حمض الديكوساهيكسانويك (DHA)، وهو أحد الأحماض الدهنية أوميغا 3، هو عنصر غذائي أساسي لنمو الدماغ وشبكية العين. ومع ذلك، فإن مستويات DHA في حليب الثدي تختلف باختلاف السكان، مع مستويات أعلى في بعض البلدان ومستويات أقل في بلدان أخرى.

يلعب حليب الثدي أيضًا دورًا حاسمًا في حماية الأطفال المبتسرين من حالة الجهاز الهضمي الحادة التي تسمى التهاب الأمعاء والقولون الناخر (NEC). يمكن الوقاية من هذه الحالة عن طريق استخدام حليب الثدي والبروبيوتيك. يكون الأطفال المبتسرون أكثر عرضة للإصابة بـ NEC بسبب ضعف تدفق الدم والعدوى المعوية.

إن فهم أهمية مكونات معينة في حليب الثدي، مثل ميو-إينوزيتول وDHA، يساعد في التأكيد على قيمة الرضاعة الطبيعية لتحقيق النمو الأمثل للرضيع وصحته. يعد حليب الثدي حقًا مصدرًا شخصيًا وأساسيًا للتغذية والأدوية للرضع.

مصادر:

– مجموعة سلسلة لانسيت للرضاعة الطبيعية 2016

– دراسة PNAS من قبل مجموعة توماس بيدرر في جامعة ييل

– معهد ميد جونسون لتغذية الأطفال بالمكسيك دراسة قام بها الدكتور شاي فيليبس وزملاؤه.