ما هو شعورك أن تكون البفن؟

في مقال توماس ناجل الشهير، "كيف يبدو الأمر عندما تكون خفاشًا"، يتعمق في مفهوم التجربة الذاتية وكيف أنه من المستحيل على البشر أن يفهموا حقًا ما يعنيه أن تكون خفاشًا. ومع ذلك، إذا حولنا تركيزنا إلى سؤال آخر مثير للاهتمام، "كيف يبدو الأمر عندما تكون طائر البفن؟" يمكننا أن نبدأ في استكشاف التجارب والتحديات الفريدة التي تواجهها هذه الطيور البحرية.

تتمتع الطيور البحرية مثل البفن والغلموت بدورة حياة رائعة. على سبيل المثال، تبدأ فراخ البفن حياتها داخل الجحور على المنحدرات العشبية شديدة الانحدار المطلة على البحر. يتم إطعامهم من قبل والديهم المخلصين، ولكن في النهاية، يُتركون بمفردهم لتدبر أمرهم بأنفسهم. بعد ذلك، يقوم صغار البفن بأول رحلة متذبذبة لهم ويصطدمون بالبحر، لتبدأ حياة "الغرق أو السباحة".

ومن ناحية أخرى، تبدأ طيور الغلموت حياتها على حواف ضيقة عالية فوق الأمواج المتدحرجة. يشجع الأب الفرخ على القفز بالإيمان والقفز من الهاوية. ينهار مستخدمًا "أجنحته غير الشرعية" للوصول إلى البحر حيث، إذا كان محظوظًا، يمكنه أن يجد الأمان النسبي مع والده. تختلف أساليب تربية الغلموت عن البفن، حيث أنها غالبًا ما ترافق فراخها في رحلتها البحرية.

وفي حين تمكن العلماء من دراسة متوسط ​​العمر المتوقع للطيور البحرية وعادات تكاثرها، فإن حياتهم اليومية في البحر ظلت بعيدة المنال. ومع ذلك، فقد قطع باحثون من جامعة ليفربول خطوات كبيرة في فهم هذه المراحل المائية الغامضة. لقد قاموا بتركيب مسجلات عمق صغيرة على أرجل طيور البفن وغيرها من طيور الأوك في جزيرة مايو قبالة اسكتلندا. وأظهرت البيانات التي تم جمعها من هذه الأجهزة أن البفن يغوص على نطاق واسع، حتى عندما لا يقوم بإطعام فراخه. يشير هذا الكشف إلى أن طيور البفن تعمل بجد لإطعام نفسها خلال فصل الشتاء، وهي معلومات مهمة بالنظر إلى تراجع الأنواع.

في المقابل، يعتبر طائر الغلموت صيادًا أكثر نشاطًا ويغوص بشكل أعمق ولفترات أطول من البفن، حيث يغوص الذكور أعمق من الإناث. يُعزى هذا السلوك إلى حقيقة أن ذكور الغلموت هي المسؤولة عن إطعام فراخها. يؤثر وجود فمين للتغذية على أنماط الغوص الخاصة بهم.

في سعيهم لفهم ما يعنيه أن تكون طائر البفن أو أي طائر بحري آخر، يستخدم الباحثون تقنيات مبتكرة لكشف النقاب عن حياتهم اليومية في البحر. ومن خلال فحص سلوكيات وأنماط الغوص الخاصة بهم، يأمل العلماء في الحصول على مزيد من الأفكار حول التحديات التي تواجهها هذه الطيور، بما في ذلك النقص المحتمل في الغذاء والتغيرات في توافر الفرائس.

في الختام، مثلما سلط ناجل الضوء على عدم فهم التجربة الذاتية للخفافيش، فإن تجارب وسلوكيات الطيور البحرية مثل البفن والغلموت غامضة بنفس القدر. ومع ذلك، ومن خلال التقدم في تقنيات وتقنيات البحث، فإننا نكشف ببطء أسرار حياتهم في البحر.

مصادر:

- مقال توماس ناجل، "كيف يبدو الأمر عندما تكون خفاشًا"

- تغريدة روث دان حول دراسة الاختلافات بين الأنواع والجنس في سلوك الغوص في طائر الأوك: https://twitter.com/Ruth_EDunn/status/1255822392595340288

– دراسة أجراها باحثون من جامعة ليفربول: [المصدر غير متوفر]