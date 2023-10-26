أصوات المحيط: تأثير التلوث الضوضائي وتغير المناخ

غالبًا ما يُنظر إلى العالم تحت الماء على أنه مكان صامت وهادئ. ومع ذلك، فإن هذه الفكرة لا يمكن أن تكون أبعد عن الحقيقة. خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن المحيط يعج بالأصوات، بدءًا من الأغاني المؤلمة للحيتان الحدباء وحتى شبكات الاتصالات المعقدة لأنواع الأسماك المختلفة. في الواقع، ينتقل الصوت بشكل أسرع وأبعد في الماء منه في الهواء، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في الحياة البحرية.

ومن المذهل أن نفكر في كيفية تطور فهمنا للمحيطات وسكانها مع مرور الوقت. في عام 1943، اخترع المهندس الفرنسي إميل غانيون والملازم البحري جاك كوستو جهاز التنفس تحت الماء (SCUBA)، الذي أحدث ثورة في قدرتنا على استكشاف أعماق البحر. لعب كوستو، من خلال أفلامه الوثائقية التليفزيونية الرائدة، دورًا حاسمًا في الترويج لعجائب الحياة في المحيطات وإلقاء الضوء عليها، مثلما يفعل ديفيد أتينبورو اليوم.

على مر التاريخ، كنا ننظر بشكل خاطئ إلى المحيط باعتباره عالمًا صامتًا. آذاننا، المتناغمة مع الاهتزازات المحمولة جواً، تكافح من أجل إدراك المشهد الصوتي تحت الماء. وكان كوستو نفسه يعتقد أن الصوت غائب في الأعماق. ومع ذلك، فنحن نعلم الآن أن المحيط عبارة عن سيمفونية من الأصوات، حيث تستخدم الكائنات البحرية أصواتًا معقدة للتواصل والملاحة والصيد.

ولكن كما هو الحال مع العديد من التحديات البيئية، فقد أدى النشاط البشري إلى الإخلال بهذا التوازن الدقيق. يتزايد التلوث الضوضائي من مصادر مثل محركات السفن ومنشآت توربينات الرياح والتدريبات البحرية بشكل مطرد منذ الثورة الصناعية. وقد أجبر الطنين المستمر للضوضاء تحت الماء الحيوانات البحرية، مثل الحيتان، على الصراخ بصوت أعلى لسماعها وسط التنافر.

ولسوء الحظ، فإن دراسة جديدة من جامعة أوتريخت تجلب المزيد من الأخبار المثيرة للقلق. ووجد الباحثون أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات، بسبب تغير المناخ، يؤدي إلى تفاقم مشكلة التلوث الضوضائي تحت الماء. تعمل المياه الأكثر دفئًا والأكثر حمضية على تعزيز انتقال الصوت عبر الماء، مما يجعل المحيط أكثر ضجيجًا. سيؤدي تغير المناخ أيضًا إلى التقسيم الطبقي في شمال المحيط الأطلسي، مما يؤدي إلى إنشاء "قناة صوتية" تسمح للضوضاء بالانتقال إلى مسافة أبعد.

إن تأثير هذا التلوث الضوضائي المتزايد تحت الماء كبير وبعيد المدى. تعتمد الحياة البحرية على الصوت من أجل البقاء، بدءًا من العثور على رفقاء وحتى تحديد مكان الطعام وتجنب الحيوانات المفترسة. يمكن للمناظر الصوتية المضطربة أن تعطل هذه العمليات الحيوية، مما يؤدي إلى انخفاض عدد السكان واختلال توازن النظام البيئي.

ولحماية البيئة الصوتية الحساسة للمحيطات، من الضروري الحد من مصادر الضوضاء تحت الماء التي يصنعها الإنسان والتخفيف من آثار تغير المناخ. ومن الممكن أن تساعد اللوائح الأكثر صرامة بشأن الشحن وأنشطة البناء والتدريبات البحرية في تقليل التأثير. بالإضافة إلى ذلك، تعد الدعوة إلى الممارسات المستدامة والحفاظ على الموائل البحرية أمرًا ضروريًا للحفاظ على المشهد الصوتي الطبيعي لمحيطاتنا.

لذا، في المرة القادمة التي تتأمل فيها اتساع المحيط، تذكر أنه تحت سطحه الذي يبدو هادئًا، يوجد عالم مفعم بالحيوية والصوت - عالم يجب أن نسعى جاهدين لحمايته من أجل جميع سكانه.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف تم اختراع جهاز التنفس تحت الماء (SCUBA)؟

ج: تم اختراع جهاز التنفس تحت الماء (سكوبا) في عام 1943 من قبل المهندس الفرنسي إميل غانيون والملازم البحري جاك كوستو.

س: كيف تغير فهمنا للمشهد الصوتي للمحيطات مع مرور الوقت؟

ج: في البداية، كان يُعتقد أن المحيط صامت. ومع ذلك، فنحن نعلم الآن أن العالم تحت الماء مليء بمجموعة متنوعة من الأصوات، بدءًا من أغاني الحيتان وحتى طرق التواصل بين أنواع الأسماك المختلفة.

س: كيف يؤثر التلوث الضوضائي تحت الماء على الحياة البحرية؟

ج: يؤدي التلوث الضوضائي إلى تعطيل الاتصالات الحيوية وعمليات الملاحة بالنسبة للحيوانات البحرية، مما يؤدي إلى انخفاض محتمل في أعدادها واختلال توازن النظام البيئي.

س: كيف يساهم تغير المناخ في التلوث الضوضائي تحت الماء؟

ج: يؤدي ارتفاع درجة حرارة المحيطات وزيادة الحموضة، بسبب تغير المناخ، إلى تعزيز انتقال الصوت عبر الماء، مما يجعل المشهد الصوتي تحت الماء أعلى صوتًا وأكثر إزعاجًا.

س: ما الذي يمكن فعله للتخفيف من التلوث الضوضائي تحت الماء؟

ج: إن تنفيذ لوائح أكثر صرامة بشأن مصادر الضوضاء تحت الماء من صنع الإنسان واتخاذ خطوات لمعالجة تغير المناخ يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير التلوث الضوضائي تحت الماء على الحياة البحرية.

المصدر: جامعة أوترخت https://www.utrechtuniversity.nl/