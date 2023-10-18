التقدم في قياس توسع الكون

حققت دراسة جديدة تقدمًا كبيرًا في تحسين دقة المعلمات التي تحكم توسع الكون. ومن خلال تحسين هذه المعايير، سيكتسب علماء الفلك فهمًا أفضل لنمو الكون وتطوره المستقبلي.

لقد كان قياس توسع الكون تحديًا بسبب عدم وجود معالم في الفضاء. وللتغلب على ذلك، اعتمد علماء الفلك على "الشموع القياسية" - وهي كائنات ذات سطوع معروف - لحساب المسافات. مثلما تبدو الشمعة أكثر خفوتًا عندما تتحرك بعيدًا، فإن الأجسام البعيدة في الكون تبدو أيضًا أكثر خفوتًا.

استخدم فريق من الباحثين الدوليين، بقيادة ماريا جيوفانا داينوتي وجيادا بارجياتشي، أساليب إحصائية مبتكرة لتحليل البيانات من مختلف الشموع القياسية، بما في ذلك المستعرات الأعظم، والكوازارات، وانفجارات أشعة جاما. ومن خلال الجمع بين البيانات من أنواع مختلفة من الشموع القياسية، تمكنوا من رسم خريطة لمناطق أكبر من الكون وزيادة الدقة.

وقد أدت النتائج الجديدة إلى خفض عدم اليقين بشأن المعلمات الرئيسية بنسبة تصل إلى 35 بالمائة. ستساعد هذه الدقة المحسنة علماء الفلك على تحديد ما إذا كان الكون سيستمر في التوسع إلى أجل غير مسمى أو سينهار في النهاية.

نُشر البحث تحت عنوان "الكوازارات: شموع قياسية تصل إلى z = 7.5 بدقة المستعرات الأعظم Ia"، في مجلة الفيزياء الفلكية.

مصادر:

– تعريف الدقة: الدقة مدى توافق القيمة المقاسة مع القيمة الصحيحة.

- مجلة الفيزياء الفلكية (ApJ): مجلة الفيزياء الفلكية (ApJ) هي مجلة علمية مرموقة ومراجعة من قبل النظراء تركز على نشر الأبحاث الأصلية في مجال علم الفلك والفيزياء الفلكية. تم نشره من قبل الجمعية الفلكية الأمريكية (AAS).

- مرجع البحث: "الكوازارات: شموع قياسية تصل إلى z = 7.5 بدقة المستعرات الأعظم Ia" بقلم MG Dainotti, G. Bargiacchi, A. Ł. لينارت، إس. ناجاتاكي، إس. كابوزيلو، DOI: 10.3847/1538-4357/accea0