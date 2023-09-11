تطور النبات: عملية تدريجية مع فترات من الابتكار

تحدت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Plants الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن النباتات تطورت مع موجة تغيير مفاجئة في وقت مبكر من تاريخها، على غرار الحيوانات. تكشف الدراسة أن تطور النبات يتكون من فترات طويلة من التغيرات التدريجية تتخللها دفعات قصيرة من الابتكارات واسعة النطاق، وخاصة في الاستجابة للتحديات البيئية.

وأوضح المؤلف الرئيسي المشارك، البروفيسور فيليب دونوغو من جامعة بريستول، أن النباتات تشترك في سلف مشترك نشأ في البحر منذ أكثر من مليار سنة. أراد الباحثون اختبار ما إذا كان تطور النبات قد اتبع عملية بطيئة ومستمرة أو ما إذا كان قد شهد موجة سريعة من التغيير. ومن المثير للدهشة أن الدراسة وجدت أن تطور النبات كان مزيجًا من الاثنين، مع فترات طويلة من التغيير التدريجي تخللتها فترات قصيرة من الابتكار. سمحت هذه الانفجارات من الابتكار للنباتات بالتغلب على تحديات العيش على الأراضي الجافة.

ولاختبار نظريتهم، قام العلماء بتحليل أوجه التشابه والاختلاف بين 248 مجموعة من النباتات، بدءًا من حثالة الأحواض أحادية الخلية إلى النباتات البرية مثل الطحالب والسراخس والصنوبر والصنوبريات والنباتات المزهرة. وقاموا أيضًا بفحص 160 مجموعة نباتية منقرضة معروفة فقط من خلال السجل الأحفوري.

ووجد الباحثون أن التغيرات في التصميم التشريحي للنبات حدثت جنبًا إلى جنب مع الأحداث التي تضاعف فيها التركيب الجيني الخلوي بأكمله. بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت النبضات الرئيسية للتطور التشريحي للنبات بالتحدي المتمثل في العيش والتكاثر في بيئات جافة بشكل متزايد مع انتقال النباتات من البحر إلى الأرض.

لا توفر الدراسة رؤى جديدة حول كيفية تطور النباتات على مدى مليار سنة الماضية فحسب، بل تشير أيضًا إلى أن نمط الاندفاعات العرضية للابتكار هو مخطط عام للحياة المعقدة متعددة الخلايا، والتي تظهر في الحيوانات والفطريات أيضًا.

بشكل عام، يقدم هذا البحث فهمًا منقحًا لتطور النبات، موضحًا أنها عملية تدريجية مع فترات متقطعة من الابتكار واسع النطاق استجابة للتحديات البيئية.

مرجع:

"تطور التباين المظهري في المملكة النباتية" بقلم جيمس دبليو كلارك، وألكسندر ج. هيذرينجتون، وجينيفر إل. موريس، وسيلفيا بريسيل، وجيفري جي. داكيت، ومارك إن. بوتيك، وهارالد شنايدر، وبول كينريك، وتشارلز إتش. ويلمان و فيليب سي جي دونوغو، 4 سبتمبر 2023، نباتات الطبيعة.

DOI: 10.1038 / s41477-023-01513-x