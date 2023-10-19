العلماء يعيدون بناء وجه الأحفوري الرئيسي في القرد العظيم وتطور الإنسان

نجح علماء من المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وكلية بروكلين، والمعهد الكاتالوني لعلم الحفريات ميكيل كروسافونت في إعادة بناء وجه بييرولابيثيكوس كاتالونيكوس، وهي أحفورة مهمة في دراسة القردة العليا والتطور البشري.

يعد Pierolapithecus catalaunicus، وهو نوع عاش قبل حوالي 12 مليون سنة، أمرًا بالغ الأهمية في فهم الطبيعة الفسيفسائية لتطور البشر. وهو أحد الأنواع القليلة المعروفة من جمجمة وهيكل عظمي جزئي محفوظين جيدًا، مما يوفر رؤى قيمة حول مكانه في شجرة عائلة البشر وبيولوجيتها.

يشير الفهم السابق لـPierolapithecus إلى أنه كان لديه مخطط جسم منتصب قبل تطوير تكيفات للتعليق والتحرك بين أغصان الأشجار. ومع ذلك، بسبب الأضرار التي لحقت بالجمجمة، استمرت المناقشات حول موقفها التطوري.

للإجابة على هذه الأسئلة، استخدم العلماء الأشعة المقطعية لإعادة بناء جمجمة بييرولابيثيكوس فعليًا ومقارنتها بالأنواع الرئيسية الأخرى. كما قاموا بتصميم نموذج لتطور السمات الرئيسية لبنية وجه القرد. كشفت النتائج التي توصلوا إليها أن بييرولابيثيكوس يشترك في أوجه التشابه في شكل الوجه العام وحجمه مع كل من القردة العليا المتحجرة والحية، ولكنه يمتلك أيضًا سمات وجه مميزة غير موجودة في قردة الميوسين الأوسط الأخرى.

تدعم النتائج فكرة أن بييرولابيثيكوس يمثل واحدًا من أقدم أعضاء القردة العليا والأسرة البشرية. أظهرت النمذجة التطورية أن جمجمة بييرولابيثيكوس أقرب في الشكل والحجم إلى شكل الأسلاف الذي تطورت منه القردة العليا والبشر. وتشير النتائج أيضًا إلى أن الجيبون والسيامانج، "القردة الصغرى"، قد خضعوا لتخفيض في الحجم مقارنة بأسلافهم.

تؤكد هذه الدراسة على أهمية إعادة بناء وتحليل الحفريات المحفوظة جيدًا لفهم تطور القردة العليا والبشر بشكل أفضل. ومن خلال الحصول على نظرة ثاقبة للبيولوجيا والخصائص الفيزيائية للأنواع القديمة مثل بييرولابيثيكوس، يمكن للعلماء تحسين فهمنا لتاريخنا التطوري.

مصادر:

– وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم، 16 أكتوبر 2023

– المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي، وكلية بروكلين، والمعهد الكاتالوني لعلم الحفريات ميكيل كروسافونت.