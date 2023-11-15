استكشاف الغيب: كيف تُحدث الأقمار الصناعية Sentinel-1 والذكاء الاصطناعي ثورة في رسم خرائط الجبال الجليدية

لطالما حظيت الأقمار الصناعية بتقدير كبير بسبب براعتها التكنولوجية، حيث ساعدتنا في العديد من المساعي مثل التنبؤ بالطقس، وتتبع تغير المناخ، والملاحة العالمية. ومع ذلك، فإن قدراتهم تمتد إلى ما هو أبعد من تصوراتنا الجامحة. إحدى هذه الأعاجيب هي القمر الصناعي Sentinel-1، الذي يمتلك سرعة مذهلة تسمح له برسم خريطة للجبال الجليدية في مجرد 0.01 ثانية - وهو أسرع 20 مرة من متوسط ​​غمضة عين!

إن فهم حركة الجبال الجليدية وتأثيرها في القطب الجنوبي ليس أمرًا بالغ الأهمية لرصد مستويات سطح البحر فحسب، بل أيضًا لفهم الآثار الأوسع على فيزياء المحيطات والكيمياء والبيولوجيا والعمليات البحرية. ومع ذلك، تواجه كاميرات الأقمار الصناعية التقليدية تحديات في التمييز بين الجبال الجليدية والجليد البحري والسحب حيث تظهر جميعها باللون الأبيض في الصور القياسية. وهنا يأتي دور تقنية الرادار Sentinel-1، مما يوفر حلاً مبتكرًا.

تتيح تقنية الرادار Sentinel-1 للقمر الصناعي مقارنة المظهر المشرق للجبال الجليدية مع الخلفية المظلمة للمحيطات والجليد البحري، مما يسهل جهود رسم الخرائط البشرية، فضلاً عن تمهيد الطريق للذكاء الاصطناعي (AI) للمساهمة في عملية. ومن خلال البحث والتطوير المكثف، صمم العلماء شبكة عصبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على رسم خريطة دقيقة لمدى الجبال الجليدية، بغض النظر عن ظروف البحر أو السواحل أو التكوينات الجليدية الأصغر.

ومن خلال الاستفادة من تصميم U-Net، الذي يستخدم الصور كمدخلات لتصنيف الكائنات وتحديد موقعها وحجمها، تقوم هذه الشبكة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحليل الصورة بأكملها لتحقيق دقة وسرعة لا مثيل لهما. لتدريب النظام، تم تجميع مجموعة بيانات واسعة من صور الجبال الجليدية من عام 2014 إلى عام 2020، والتي تتكون من 15 إلى 46 صورة لكل جبل جليدي عبر مواسم مختلفة. قامت خوارزمية الذكاء الاصطناعي بتقييم توقعاتها باستمرار وتعديل معلمات التكوين بناءً على التباينات بين تنبؤاتها والمدخلات اليدوية.

النتائج؟ خوارزمية رائعة تتمتع بمعدل دقة مذهل يبلغ 99%، قادرة على رسم خرائط دقيقة لجبال جليدية تتراوح مساحتها من 54 إلى 1052 كيلومترًا مربعًا في 0.01 ثانية فقط. لقد تغير عصر رسم خرائط الجبال الجليدية الذي يتطلب عمالة كثيفة ويستغرق وقتًا طويلاً بفضل الذكاء الاصطناعي، مما يوفر فرصًا لا مثيل لها لتعميق فهمنا لبيئة القطب الجنوبي الرائعة.

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الأسئلة الشائعة

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الأسئلة المتكررة

س: كيف تقوم الأقمار الصناعية Sentinel-1 برسم خريطة للجبال الجليدية؟

ج: تستخدم الأقمار الصناعية Sentinel-1 تكنولوجيا الرادار، التي تسمح لها بتمييز الجبال الجليدية عن الجليد البحري والسحب من خلال التقاط المظهر المشرق للجبال الجليدية على الخلفية المظلمة للمحيطات والجليد البحري.

س: ما مدى دقة رسم خرائط الجبال الجليدية المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟

ج: تحقق الشبكة العصبية المدعمة بالذكاء الاصطناعي معدل دقة يصل إلى 99% عند رسم خرائط لمدى الجبال الجليدية، بغض النظر عن ظروف البحر أو الخطوط الساحلية أو التكوينات الجليدية الأصغر حجمًا.

س: ما هي عملية التدريب على خوارزمية الذكاء الاصطناعي؟

ج: خضعت خوارزمية الذكاء الاصطناعي لعملية تدريب مكثفة باستخدام مجموعة بيانات من صور الجبال الجليدية المأخوذة من عام 2014 إلى عام 2020. وقام النظام باستمرار بتقييم توقعاته وتعديل معلمات التكوين بناءً على التباينات بين تنبؤاته والمدخلات اليدوية.

س: ما مدى سرعة عملية رسم الخرائط باستخدام Sentinel-1؟

ج: يستغرق تشغيل الخرائط بالكامل باستخدام الأقمار الصناعية Sentinel-1 0.01 ثانية فقط لإكمالها، وهي قفزة مذهلة إلى الأمام من حيث السرعة والكفاءة.